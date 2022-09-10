شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية: يمكن للمطلقة السفر بابنها عند وجود صك حضانة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت المديرية العامة للجوازات بالسعودية، أنه يمكن للمرأة المطلقة السفر بابنها حال امتلاكها صك حضانة له، ويشمل ذلك الصكوك الحديثة، إضافة إلى الصكوك القديمة التي تمنع السفر بالمحضون وفق "عكاظ".

وقالت الجوازات، إنه في حال وجود صك حضانة، يمكن للحاضن حجز موعد ومراجعة إدارة الجوازات لإصدار أو تجديد جواز السفر للمحضون وإصدار تصريح سفر إلكتروني له، وتشمل ذلك صكوك الحضانة القديمة الصادرة قبل التعديلات الجديدة للائحة، التي تتضمن عبارة (عدم السفر بالمحضون).

وأضافت أنه يمكن سفر الأبناء لمن بلغ 18 عاماً حتى 21 عاماً برفقة أحد الأبوين أو بموافقة أحدهما، في حين أن السن القانوني الذي يسمح بالسفر دون حمل تصريح سفر هو 21 سنة فأكثر بالهجري، ويمكن التعرف على جميع إجراءات استخراج تصريح السفر للأولاد أقل من 21 عاماً من منصة "أبشر" وإدارات الجوازات

وأفادت بأنه في حال الرغبة بإصدار أو تجديد جواز سفر الطفل أو المحضون، يمكن الدخول عبر حساب الأب أو الأم في منصة أبشر.