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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قالت الخبيرة الاقتصادية الروسية ناتاليا سافينا، في حديث لوكالة "برايم"، إن عملية تحول الاقتصاد الروسي تواصل تقدمها واستمرارها، بفضل تراجع دور قطاع الخامات والمواد الأولية.

خبيرة اقتصادية تكشف نقاط القوة والضعف في الاقتصاد الروسي.. ماذا قالت؟

وأضافت سافينا، التي تشغل منصب رئيسة قسم "تحليل الاقتصاد الكلي والأسواق المالية" بمركز البحوث الاستراتيجية، في حديثها على هامش منتدى موسكو المالي: "تشهد روسيا وجود نزعات إيجابية في هذا المجال. على سبيل المثال، ارتفع مؤشر الإنتاج الصناعي على الأساس السنوي، من- 2.6٪ في أبريل إلى -0.5٪ في يوليو".

وأشارت سافينا إلى أن دور الصناعات عالية التكنولوجيا، مثل إنتاج الإلكترونيات وقطاع تكنولوجيا المعلومات وبناء الماكينات، سيزداد في الاقتصاد الروسي. كذلك سيقوى ويتعزز قطاع التعدين والصناعات التحويلية وقطاع البناء والبنية التحتية للنقل.

وأكدت الخبيرة أنه لا تزال هناك مشاكل كبيرة في قطاع إنتاج السيارات والهندسة الميكانيكية ومعالجة الأخشاب.

أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، عن مناقشة تطوير ممر النقل الدولي بين الشمال والجنوب خلال اجتماع ثلاثي في باكو.

وسوف تناقش روسيا وإيران قضية إنشاء مراكز خدمات ونقل ولوجستيات لنقل البضائع الروسية العابرة في مينائي أنزلي وبندر عباس، وأضاف نوفاك أنه من المقرر كذلك استخدام المحطة في بندر عباس لنقل البضائع المتجهة إلى الخليج والدول المطلة عليه، ثم من هذه الدول إلى جنوب آسيا.

وبندر عباس هو أكبر ميناء في إيران، ويقع في جنوب البلاد على الخليج بالقرب من مضيق هرمز، ويحمل أهمية تجارية استراتيجية كبيرة، حيث يعد النقطة المركزية لطرق التجارة في جنوب إيران.

كذلك أشار نوفاك إلى أهمية التعاون بين دوائر الجمارك في روسيا وإيران وأذربيجان، حيث اقترح إنشاء خدمة لوجستية تشمل النقل على ممر النقل الدولي ITC بين الشمال والجنوب "شمال-جنوب"، حيث قال إن من بين المهام الرئيسية في إطار أنشطة مجموعة العمل "النظر في إنشاء خدمة لوجستية شاملة للنقل في مركز التجارة الدولية، فضلا عن آلية لتنسيق أسعار التعريفة الجمركية، وتوفير مجموعة كاملة من الخدمات اللوجستية متعددة الوسائط"، مؤكدا على أن الممر "شمال-جنوب" سيوفر نقلا سلسا للبضائع من روسيا إلى الموانئ الإيرانية في الخليج، وأضاف: "نعتقد أن الاستخدام الكامل لإمكانات النقل والخدمات اللوجستية سيكون له تأثير إيجابي على مستوى تجارتنا وعبور البضائع والنشاط الاقتصادي الخارجي للدول المشاركة".

كما شدد نوفاك على أن تطوير شبكة السكك الحديدية في إيران سيرفع حركة الشحن إلى 15 مليون طن، حيث وصف إنشاء مقطع السكك الحديدية من رشت إلى أستارا من المهام الرئيسية في إطار أنشطة مجموعة العمل التي تعقد الاجتماع الثلاثي في باكو، حيث أن ذلك سيزيد من حركة الشحن على طول الممر الغربي في المستقبل القريب.

رفضت وزيرة الطاقة النمساوية، ليونورا غيفيسلر، دعم مقترح ضرورة إدخال سقف لسعر الغاز الروسي.

جاء ذلك على هامش اجتماع لوزراء الاقتصاد والطاقة في بروكسل ردا على أسئلة الصحافة، حيث أضافت الوزيرة: "في الوقت الحالي ليس ذلك اقتراحا يمكننا دعمه". وقد بثت كلمة الوزيرة على موقع المفوضية الأوروبية على شبكة الإنترنت.

وكانت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، قد صرحت في وقت سابق، نهاية أغسطس الماضي، بضرورة إدخال سقف للغاز الروسي، كما أعلنت كذلك أن المفوضية الأوروبية تعمل على إجراءات سريعة وطويلة الأجل لتحسين الوضع على خلفية ارتفاع أسعار الكهرباء في الاتحاد الأوروبي، والتي تعتمد بشكل أساسي على تكلفة الغاز.

من جانبه أشار المتحدث الرسمي باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، في وقت سابق إلا أنه بعد رفض أوروبا للغاز الروسي، ستكون محاولات "غازبروم" لإيجاد مشترين بديلين أكثر نشاطا، لكن سيكون من الضروري أيضا دراسة كيفية تعويض خفض الكميات.

