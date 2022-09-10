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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - يتطور مرض السكري من النوع الثاني عندما تكون الخلايا المنتجة للإنسولين في الجسم غير قادرة على إنتاج ما يكفي من هذا الهرمون، أو لا يعمل الإنسولين الذي يتم إنتاجه بشكل صحيح.

علامات تحذيرية للإصابة بمرض السكري

ويقول الخبراء إن هناك بعض العلامات التي يظهرها مرض السكري، يمكن ملاحظتها في اليدين، وبشكل خاص في الأظافر.

ووجدت دراسة سابقة أن الذين يعانون من مرض السكري يواجهون مشاكل في الدورة الدموية. وهذا يعني أنهم قد يلاحظون احمرارا حول الأظافر.

ويجب أيضا مراقبة الجلد الزائد ومدى إحكام الظفر داخل فراش الظفر.

وأوضح الخبراء: "يمكن أن يصاب مرضى السكري أيضا ببثور في محيط الظفر ونزيف وتقرح. وقد يظهر الظفر أيضا نزيفا شظويا (جلطات دموية صغيرة تميل إلى الانتقال عموديا تحت الأظافر)، إذا كان هناك انسداد شرياني، ولكن الإصابة هي السبب الأكثر شيوعا لحدوث هذا. ومع غياب الدورة الدموية، يموت الظفر مثل بقية الأنسجة".

وقد يعاني المرضى أيضا من خطوط بو (أخاديد عميقة تمتد على عرض الظفر)، ويمكن أن يكون هذا مرئيا لدى العديد من المصابين بأمراض مزمنة، بما في ذلك مرض السكري.

وبينما قد يصب المرضى تركيزهم على أظافر أصابع اليدين، فمن المهم أيضا أن ينتبهوا إلى أظافر القدمين. وهذا لأن مرضى السكري هم الأكثر عرضة للإصابة بعدوى فطرية تعرف باسم فطر الأظافر.

وإذا كنت تعاني من هذه الحالة، فمن المحتمل أن تتحول أظافرك إلى اللون الأصفر وتصبح هشة.

وتقول هيئة الخدمات الصحية الوطنية (NHS) إن هناك أعراضا رئيسية من المحتمل أن يواجهها الفرد إذا كان يعاني من النوع الثاني من مرض السكري.

وأحد هذه الأعراض يتمثل في التبول أكثر من المعتاد والذي سيحدث أكثر في الليل.

ويحدث هذا عندما يكون هناك الكثير من السكر في الدم حيث تعمل الكلى بجهد أكبر للتخلص منه ما يجبر جسمك بدوره على إنتاج المزيد من البول.

ومن الأعراض الأخرى الشعور بالعطش طوال الوقت وذلك لأن التبول بشكل متكرر يؤدي إلى الجفاف.

والشعور بالتعب طوال الوقت هو عارض آخر للمرض، وقد يكون هذا بسبب انخفاض مستويات السكر في الدم.

وتقول هيئة الخدمات الصحية الوطنية إن فقدان الوزن دون قصد، والجروح التي تستغرق وقتا أطول للشفاء وتشوش الرؤية جميعها أعراض رئيسية لمرض السكري.

وهناك بعض العوامل التي تعرض الفرد لخطر الإصابة بمرض السكري، بينها أن يكون فوق سن الأربعين، أو كان يعاني من زيادة الوزن أو السمنة.

وزارة التعليم والعلوم الروسية

أعلن المكتب الإعلامي لوزارة التعليم والعلوم الروسية، أن خبراء معهد عموم روسيا لبحوث النباتات الطبية والعطرية، ابتكروا دواء جديدا يخفض مستوى السكر في الدم.



ويشير المكتب، إلى أن الدواء الجديد سجل رسميا ومنح براءة اختراع.

علاج النوع الثاني من مرض السكري

ويضيف، يتميز العقار الجديد بنشاط بيولوجي مرتفع وسمية منخفضة، ومخصص لعلاج النوع الثاني من مرض السكري. والنباتات الطبية الداخلة في تركيب هذا الدواء هي الراسن (الزنجبيل الشامي) وذنب الأسد (Leonurus) وعنب الثور (cowberry) ونبات الورد البري (Rosa). ويتميز هذا الدواء الجديد بتعزيز متبادل للخصائص الدوائية لكل مكون من مكوناته.

وتشير مارينا جواخايان، كبيرة الباحثين في قسم التجارب التكنولوجيات في VILAR، إلى أن الأدوية النباتية هي أدوية واعدة في علاج أمراض الغدد الصماء، لأن لها مجموعة واسعة من الأنشطة البيولوجية وآمنة. وبالإضافة إلى ذلك، هذا النوع من العقاقير يمكن استخدامه خلال فترة طويلة، دون أن يسبب الإدمان أو مضاعفات جانبية.