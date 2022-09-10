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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - يعتبر ارتفاع الكوليسترول مصدر قلق لأنه يمكن أن يؤدي إلى مشاكل كبيرة مثل السكتة الدماغية، ولا يدرك الكثير من الناس أن مستويات الكوليسترول لديهم مرتفعة لعدم وجود علامات واضحة عليه.

أسباب ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم أمر شائع

ويعد فحص الدم هو الطريقة الوحيدة لمعرفة نسبة الكوليسترول بشكل دقيق، وقدمت الممرضة شون مارشيز من مركز ورم الظهارة المتوسطة لموقع Eatthis بعض المعلومات حول ارتفاع نسبة الكوليسترول:

لماذا ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم أمر شائع

تقول مارشيز: "تساهم العديد من العوامل في ارتفاع نسبة الكوليسترول، بما في ذلك التركيب الجيني والنظام الغذائي ومستوى النشاط، أحد أسباب شيوع ارتفاع الكوليسترول في الدم هو وجود الدهون المتحولة والمشبعة في العديد من الأطعمة المصنعة، مثل اللحوم الحمراء أو منتجات الألبان كاملة الدسم، ويزيد التدخين والكحول من مستويات الكوليسترول، وقد يكون من الصعب على البالغين فوق سن الأربعين خفض الكوليسترول".

توضح مارشيز أن "المستويات المرتفعة من LDL أو الكوليسترول" الضار "، تزيد من معدل ترسب اللويحات على الشرايين، ومع زيادة الترسبات داخل الشرايين، فإن الحالة المعروفة باسم تصلب الشرايين تقلل من تدفق الدم ويمكن أن تحدث مضاعفات خطيرة.

ونضيف مارشيبز:" إذا كانت الشرايين تغذيها يتأثر قلبك من الرئتين والشرايين التاجية بارتفاع الكوليسترول، وقد تشعر بألم في الصدر يعرف بالذبحة الصدرية، وإذا تشكلت جلطة دموية بسبب تصلب الشرايين، فقد تسبب نوبة قلبية عن طريق منع تدفق الدم في القلب، فجلطة دموية تمنع تدفق الدم إلى الدماغ يمكن أن تسبب سكتة دماغية ".

تؤكد مارشيز أن "ارتفاع الكوليسترول بحد ذاته لا يسبب أعراضا، إن فحص الدم هو الطريقة الوحيدة لاكتشاف ما إذا كان لديك ارتفاع في نسبة الكوليسترول، وبدلا من الأعراض، تظهر آثار ارتفاع الكوليسترول مثل الحالات الأخرى، مثل النوبة القلبية أو السكتة الدماغية".

يتطور مرض السكري من النوع الثاني عندما تكون الخلايا المنتجة للإنسولين في الجسم غير قادرة على إنتاج ما يكفي من هذا الهرمون، أو لا يعمل الإنسولين الذي يتم إنتاجه بشكل صحيح.

ويقول الخبراء إن هناك بعض العلامات التي يظهرها مرض السكري، يمكن ملاحظتها في اليدين، وبشكل خاص في الأظافر.

ووجدت دراسة سابقة أن الذين يعانون من مرض السكري يواجهون مشاكل في الدورة الدموية. وهذا يعني أنهم قد يلاحظون احمرارا حول الأظافر.

ويجب أيضا مراقبة الجلد الزائد ومدى إحكام الظفر داخل فراش الظفر.

وأوضح الخبراء: "يمكن أن يصاب مرضى السكري أيضا ببثور في محيط الظفر ونزيف وتقرح. وقد يظهر الظفر أيضا نزيفا شظويا (جلطات دموية صغيرة تميل إلى الانتقال عموديا تحت الأظافر)، إذا كان هناك انسداد شرياني، ولكن الإصابة هي السبب الأكثر شيوعا لحدوث هذا. ومع غياب الدورة الدموية، يموت الظفر مثل بقية الأنسجة".

وقد يعاني المرضى أيضا من خطوط بو (أخاديد عميقة تمتد على عرض الظفر)، ويمكن أن يكون هذا مرئيا لدى العديد من المصابين بأمراض مزمنة، بما في ذلك مرض السكري.

وبينما قد يصب المرضى تركيزهم على أظافر أصابع اليدين، فمن المهم أيضا أن ينتبهوا إلى أظافر القدمين. وهذا لأن مرضى السكري هم الأكثر عرضة للإصابة بعدوى فطرية تعرف باسم فطر الأظافر.

وإذا كنت تعاني من هذه الحالة، فمن المحتمل أن تتحول أظافرك إلى اللون الأصفر وتصبح هشة.

وتقول هيئة الخدمات الصحية الوطنية (NHS) إن هناك أعراضا رئيسية من المحتمل أن يواجهها الفرد إذا كان يعاني من النوع الثاني من مرض السكري.

وأحد هذه الأعراض يتمثل في التبول أكثر من المعتاد والذي سيحدث أكثر في الليل.

ويحدث هذا عندما يكون هناك الكثير من السكر في الدم حيث تعمل الكلى بجهد أكبر للتخلص منه ما يجبر جسمك بدوره على إنتاج المزيد من البول.

ومن الأعراض الأخرى الشعور بالعطش طوال الوقت وذلك لأن التبول بشكل متكرر يؤدي إلى الجفاف.

والشعور بالتعب طوال الوقت هو عارض آخر للمرض، وقد يكون هذا بسبب انخفاض مستويات السكر في الدم.

وتقول هيئة الخدمات الصحية الوطنية إن فقدان الوزن دون قصد، والجروح التي تستغرق وقتا أطول للشفاء وتشوش الرؤية جميعها أعراض رئيسية لمرض السكري.

وهناك بعض العوامل التي تعرض الفرد لخطر الإصابة بمرض السكري، بينها أن يكون فوق سن الأربعين، أو كان يعاني من زيادة الوزن أو السمنة.