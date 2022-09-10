شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الموريتاني يعزي في وفاة الملكة إليزابيث الثانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، الجمعة، تعازيه إلى الملك البريطاني شارلز الثالث، في وفاة الملكة الراحلة إليزابيث الثانية.