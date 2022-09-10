شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر سعر ومواصفات Oppo A57.. مزايا وعيوب هاتف الفئة المتوسطة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - يعد الهاتف Oppo A57 من أبرز الهواتف التي تحظى بسمعة عالية في الأسواق، كونه يأتي بمواصفات قياسية مقارنة بالهواتف المنافسة من فئته.

ويتميز هاتف Oppo A57 بالعديد من المزايا أبرزها أن الهاتف مدمج به كاميرا سيلفي بدقة 16 ميجابيكسل، كما يتمتع بإمكانية إضافة ذاكرة خارجية microSD تصل إلى 256 جيجابايت.

الشاشة بمساحة 5.2 بوصة.

الشاشة تدعم نظام حماية Corning Gorilla Glass 4.

وزن الهاتف 147 جرامًا.

ينبض داخل الهاتف معالج ثماني النواة بتردد 1.4 جيجا هرتز من نوع Cortex-A53، ومعالج رسوميات Adreno 505.

يدعم هاتف Oppo A57 الاتصال بشبكات الجيل الثاني والثالث والرابع.

يحتوي الهاتف على شريحتي اتصال Nano SIM.

كاميرا هاتف Oppo A57 الخلفية 13 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.2 وبفلاش LED فردي.

الكاميرا الأمامية بدقة 16 ميجابيكسل تحة عدسة f/2.0.

نظام التشغيل في Oppo A57 هو أندرويد مارشميللو 6.

الهاتف به مستشعر قارئ للبصمة Finger Print من الامام عند زر الـHome.

الذاكرة الداخلية الصلبة للهاتف بسعة 32 جيجابايت، ويمكن استخدام ذاكرة خارجية microSD تصل إلى 256 جيجابايت.

الرامات (الذاكرة العشوائية) 3 جيجارام.

بطارية الهاتف بقوة 2900 مللي أمبير غير قابلة للإزالة ولا تدعم الشحن السريع.

هاتف Oppo A57s يدعم راديو FM.

سعة البطارية منخفضة.

سعر الهاتف مرتفع مقارنة بالمنافسين.

الكاميرا الخلفية ضعيفة.

شحن البطارية بطيء.

الهاتف لا يدعم خاصية NFC.

يأتي سعر هاتف Oppo A57 في مصر بقيمة 4150 جنيها، وهو سعر مرتفع نسبيًا مقارنة بالهواتف الذكية المنافسة من شاومي وفيفو.