شكرا لقرائتكم خبر عن حماس تجدد عرض مبادرتها الإنسانية على إسرائيل للإفراج عن الأسرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - جدّدت حركة حماس عرض مبادرتها الإنسانية على إسرائيل للإفراج عن الأسرى المرضى وكبار السن، داعية تل أبيب لاقتناص الفرصة قبل فوات الأوان. ودعا زاهر جبارين عضو المكتب السياسي لحركة حماس ومسؤول مكتب الشهداء والجرحى والأسرى الشعب الفلسطيني وقواه الحية وفصائله الوطنية وكل المؤسسات الحقوقية والإنسانية وأحرار العالم للتحرك لإنقاذ الأسرى المرضى وكبار السن من الموت البطيء الذي يتعرضون له بفعل جرائم الاحتلال. وطالب جبارين بالإفراج عن الأسير ناصر أبو حميد وجميع الأسرى المرضى وكبار السن وأكد أن قضية الأسرى ستبقى أيقونة نضال الشعب الفلسطيني.