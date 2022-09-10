شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس التونسى يقدم التعازى فى وفاة الملكة إليزابيث الثانية بمقر السفارة البريطانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توجه الرئيس التونسي قيس سعيد، الجمعة، إلى مقر إقامة سفيرة المملكة المتحدة بتونس؛ لتقديم التعازي في وفاة الملكة إليزابيث الثانية.

وذكرت رئاسة الجمهورية التونسية- في بيان، اليوم- أن الرئيس سعيد دون كلمة في سجل التعازي توجه خلالها بأصدق مشاعر المواساة باسمه وباسم الشعب التونس.

كما ذكّر الرئيس التونسي- خلال تواجده بمقر السفارة- بالزيارة التي كانت أدتها الملكة الفقيدة إلى بلاده، مشددًا على عمق روابط الصداقة بين البلدين.