شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش اليمنى يفشل هجومًا للحوثيين فى تعز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفشلت قوات الجيش الوطني اليمني، هجومًا غادرًا جديدًا على مواقع قوات الجيش في جبهات محافظة تعز (جنوب غربي اليمن).

وقال نائب شعبة التوجيه المعنوي بمحور تعز العقيد عبدالباسط البحر - وفقًا لقناة "اليمن" الفضائية - إن معارك عنيفة تدور منذ ساعات الصباح الأولى من فجر اليوم، بين الجيش الوطني وميليشيا الحوثي، في الجبهة الشمالية لمدينة ‎تعز.

وأكد أن قوات الجيش أفشلت هجومًا حوثيًا على مواقعها، فجر اليوم الجمعة، في كلابة والصفا والكمب شمال شرقي تعز، مشيرًا إلى أن الهجوم الحوثي كان معززًا بـ15 طاقمًا مسلحًا (عربات) واستمرت المعركة خمس ساعات وتم خلالها دحر العدو وإفشال هجومه.

وأضاف العقيد البحر أن المعركة أسفرت عن دحرالحوثيين وتكبيدها خسائر فادحة شملت 17 قتيلاً وجريحًا وإحراق طقم مسلح متواجد خلف تلة المن المركزي في منطقة الدقادق وطقم آخر في منطقة قرب الحرير، مشيرًا إلى أن نيران المدفعية المركزية لقوات الجيش هى من حسمت المعركة فضلاً عن استبسال وشجاعة جنود الجيش التي أجبرت الميليشيات على التراجع والفرار.