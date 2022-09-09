شكرا لقرائتكم خبر عن لبنان: استنفار أمنى بطرابلس بعد مقتل 4 أشخاص فى حادث إطلاق نار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت مدينة طرابلس شمالي لبنان استنفارا أمنيا إثر سقوط 4 قتلى جراء قيام مجهولين بإطلاق نار داخل أحد متاجر بيع أجهزة ومستلزمات الهواتف المحمولة بمنطقة التل، بحسب شبكة "روسيا اليوم".

وقامت قوات الأمن اللبنانية بتفجير قنبلة قام مجهولون بإلقائها داخل المتجر، فيما لم يتضح بعد الدوافع خلف الحادث، إذ رجح البعض أنه جاء في محاولة سطو مسلح على المتجر، فيما أشار شهود عيان إلى إمكانية وجود خلافات بين الجناة والضحايا أو أحد منهم.

وفرضت الأجهزة الأمنية اللبنانية طوقا حول مسرح الجريمة، فيما حضرت تعزيزات أمنية وسط حالة من الغضب لدى الأهالي بسبب تزايد معدل الجرائم في المنطقة.