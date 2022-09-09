شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الجزائرى معزيًا فى وفاة الملكة إليزابيث: لها إسهامات خالدة لضمان السلام والاستقرار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب الرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون، عن تعازيه في وفاة ملكة بريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية، إليزابيث الثانية، وبعث الرئيس الجزائرى رسالة تعزية إلى الملك البريطاني تشارلز الثالث إثر وفاة والدته، أشار فيها إلى أن الملكة الراحلة تعد إحدى ركائز المملكة البريطانية المتحدة وحكمائها المخضرمين الذين نذروا حياتهم لخدمة بلدهم، ولها إسهامات خالدة ومبادرات رائدة لضمان السلام والاستقرار والتقدم فى درب التقدم والرخاء للشعب البريطانى.

وأضاف الرئيس الجزائري - في رسالته - أن الملكة الراحلة إليزابيث الثانية سايرت بكل حكمة وبصيرة التغيرات والتحولات التي شهدتها الساحة الدولية بكل أبعادها، السياسية منها والاقتصادية والاجتماعية، طيلة السنوات السبعين لحكمها.وأشار إلى أن بلاده تعتز بالعلاقات المميزة التي تجمعها بمملكة بريطانيا المتحدة، منوهًا بأن الفقيدة كان لها دور بالارتقاء بالعلاقات الثنائية تجسيدًا لعلاقات الصداقة بين الشعبين، ولتطلعاتهما المشتركة نحو المزيد من التقدم والازدهار.



كما أضاف أنه برحيل الملكة إليزابيث الثانية، تفقد الجزائر واحدة من أصدقائها الأوفياء في كل الظروف والمراحل التي مرت بها.