شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية التونسى يحيي أبو الغيط: كفاءة مهنية وخصال إنسانية نادرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب وزير الخارجية التونسى عثمان الجرندى عن تقديره للأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، واصفًا إياه بالكفاءة المهنية العالية، وخصال إنسانية نادرة.

وكتب الجرندى على حسابه الرسمي بموقع تويتر: "تحيتي وبالغ تقديري للأخ أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية. كفاءة مهنية عالية وخصال إنسانية ندرت في زماننا. وقدرة على الانصات للجميع دون كلل مع تفاني في خدمة القضايا العربية. كل الشكر للأمين العام والفريق العامل معه."