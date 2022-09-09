شكرا لقرائتكم خبر عن سفيرة اليمن لدى بولندا تؤكد ضرورة فتح آفاق التعاون بين بلادها وأوكرانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت سفيرة اليمن لدى بولندا ميرفت مجلي، أهمية فتح آفاق تعاون في جميع المجالات بين بلادها وأوكرانيا وعلى رأسها قطاع الزراعة، مشيرة إلى أن أوكرانيا من الدول المصدرة للمنتجات الزراعية للعالم كافة ومنها بلادها.

وأشارت مجلي - خلال لقاء مع الوفد تجاري أوكراني برئاسة بافيل كاربنسكي مستشار نائب رئيس الوزراء الأوكراني، وإيفان فورسينكو نائب رئيس اتحاد المدن الأوكرانية، وعدد من رجال الأعمال الأوكرانيين، وفقًا لقناة (اليمن الإخبارية) - إلى أن المنتج الأوكراني يتميز بجودته وسعره التنافسي للعديد من الأسواق.

واقترحت السفيرة بأن يتم التحضير لاجتماع عن بعد بين الغرفة التجارية اليمنية بعدن والغرفة التجارية الأوكرانية وبحضور عدد من رجال الأعمال، وذلك لمناقشة مجالات التعاون الممكنة بين البلدين الصديقين.

من جانبه، أعرب نائب رئيس اتحاد المدن الأوكرانية عن أمله بأن يتم تفعيل العلاقات التجارية بين البلدين والدفع بها قدماً خصوصاً في مجال الزراعة والاستثمار وإعادة الإعمار.