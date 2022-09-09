شكرا لقرائتكم خبر عن الوسيط الأمريكى بملف ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل: متفائل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى أموس هوكشتاين الوسيط الأمريكى في ملف ترسيم الحدود البحرية الجنوبية بين لبنان وإسرائيل ، اليوم الجمعة، مع الرئيس اللبنانى العماد ميشال عون في قصر بعبدا وقال إنه "متفائل بالوصول إلى اتفاق" حول ترسيم الحدود وأن هناك تقدماً في هذا المجال، أضاف "كان اجتماعاً ممتازاً وأعتقد أننا احرزنا تقدماً جيداً في هذا المجال، وسأواصل جولتي على المسؤولين الرسميين، على ان أدلي بالمزيد حول هذا الموضوع بعد الانتهاء من جميع لقاءاتي ، وأنا ممتن للرئيس عون على استقباله لي وعلى المناقشات التي اجريناها خلال الاجتماع ومتفائل في الوصول الى اتفاق ."وفق بيان لرئاسة لبنان.

حضر اللقاء عن الجانب اللبناني نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب ووزير الخارجية والمغتربين الدكتور عبد الله بو حبيب، والوزير السابق سليم جريصاتي، والمدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور انطوان شقير والمدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم والمستشاران رفيق شلالا واسامة خشاب.

وحضر عن الجانب الأمريكي القائم بأعمال السفارة الأمريكية في بيروت ريتشارد ميكايلس وكبيرة مستشاري هوكشتاين لمفاوضات الحدود البحرية ورئيس الوحدة الاقتصادية في مكتب شؤون الشرق الادنى السيدة نادين زعتر، ومديرة الشؤون عبر الوطنية لمنطقة الشرق الاوسط وشمال أفريقيا في مجلس الأمن القومي الأمريكي ليندسي ميريل، ونائب مستشار الشؤون السياسية الاقتصادية في السفارة الأمريكية في بيروت آمي سميث.

وخلال اللقاء عرض هوكشتاين على الرئيس عون نتائج الاتصالات التي اجراها مع الجانب الإسرائيلي وبعض النقاط المتعلقة بالمفاوضات، كما استمع إلى وجهة نظر لبنان حيال بعض النقاط التي يجري البحث في شأنها.

وعلى صعيد متصل، استقبله رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بحضور نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب والمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم والمدير العام لرئاسة الجمهورية أنطوان شقير. وفق بيان لحكومة تصريف الأعمال، كما يشارك في الاجتماع الوفد المرافق لهوكشتاين والمستشار الدبلوماسي للرئيس ميقاتي السفير بطرس عساكر.

تأتى زيارة هوكشتاين لاستئناف مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، وسط صعوبة فى التوصل لاتفاق للاختلافات فى وجهات النظر على نقاط جوهرية بشأن التقسيم.

وكان نائب رئيس مجلس النواب اللبنانى النائب إلياس بو صعب قد قال إن سبتمبر الجارى سيكون حاسمًا فيما يتعلق بمفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، مشددًا على أن الزيارة لا تعنى التوصل إلى الحل النهائى ولكنها ستكون خطوة إضافية نحو الحل.