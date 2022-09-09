شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس العراق ينعى الملكة إليزابيث الثانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعى الرئيس العراقي برهم صالح الملكة إليزابيث قائلا: "أشعر بحزن عميق لوفاة جلالة الملكة إليزابيث الثانية. أقدم التعازي العميقة للعائلة المالكة ولشعب المملكة المتحدة. ستظل ذكراها قائمة كأيقونة عظيمة للتاريخ اتسمت بالكياسة والكرامة والثبات".

وكان قصر باكنجهام قد أعلن الخميس وفاة الملكة إليزابيث الثانية، عن عمر ناهز 96 عاما. وأضاف قصر باكنجهام في بيان "توفيت الملكة بسلام في بالمورال بعد ظهر اليوم"، وبوفاة الملكة إليزابيث، يصبح ابنها الأكبر تشارلز (73 عاما) ملك بريطانيا تلقائيا وقائدا لكومنولث يضم 14 دولة أخرى، من بينها أستراليا وكندا ونيوزيلندا.

وعانت الملكة اليزابيث الثانية من مشاكل صحية منذ أن أمضت ليلة في المستشفى في أكتوبر الماضي. منذ ذلك الحين ألغت الملكة البالغة 96 عاما سلسلة التزامات رسمية بناء على نصائح أطبائها. كما شوهدت الملكة تتكىء على عصا خلال قداس في قلعة ويستمنستر في 12 كتوبر، المرة الأولى التي تقوم بها بذلك خلال حفل عام.