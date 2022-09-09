شكرا لقرائتكم خبر عن ملك البحرين يصدر أمرًا ملكياً بتحديد موعد الانتخاب البرلمانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين، أمرًا ملكيًا بتحديد يوم الـ 12 من نوفمبر المقبل موعدًا لإجراء الانتخابات البرلمانية. وفق وكالة أنباء البحرين .

ينص الأمر الملكى على دعوة الناخبين للحضور إلى مقار لجان الاقتراع والفرز وذلك لانتخاب أعضاء مجلس النواب السبت الموافق 12 من نوفمبر بداية من الثامنة صباحاً إلى الثامنة مساءً، وفي الحالات التي تقتضي إعادة الانتخاب تجري الإعادة السبت الموافق 19 من نوفمبر بداية من الساعة الثامنة صباحاً إلى الساعة الثامنة مساءً، إضافة إلى إجراء الانتخابات في السفارات والقنصليات والبعثات الدبلوماسية البحرينية في الخارج الثلاثاء الموافق 8 نوفمبر ، وفي الحالات التي تقتضي إعادة الانتخاب تجري الإعادة يوم الثلاثاء الموافق 15 نوفمبر.



وينص الأمر على فتح باب الترشيح لعضوية مجلس النواب ابتداءً من يوم الأربعاء 5 من أكتوبر وحتى الأحد الموافق 9 أكتوبر، وتقدم طلبات الترشيح في مختلف المناطق الانتخابية إلى اللجان المختصة.



كما أصدر الملك حمد بن عيسى مرسومًا بشأن تحديد المناطق والدوائر الانتخابية وحدودها واللجان الفرعية لانتخابات مجلس النواب.

