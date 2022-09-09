شكرا لقرائتكم خبر عن لبنان تعلن الحداد الرسمى 3 أيام لوفاة الملكة اليزابيث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت لبنان الحداد الرسمى لمدة ثلاثة أيام تبدأ من اليوم الجمعة، وحتى بعد غد الأحد، وذلك حدادا على رحيل ملكة المملكة المتحدة اليزابيث الثانية.

كما قررت لبنان إعلان الحداد يوم الأحد الموافق 18 سبتمبر بالتزامن مع الجنازة.