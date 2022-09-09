شكرا لقرائتكم خبر عن المبعوث الأمريكي الخاص لليمن يزور الإمارات والسعودية وعمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدأ المبعوث الأمريكي الخاص لليمن تيم ليندركينج، اليوم، جولة تشمل كلا من الإمارات والسعودية وعمان، لحث الأطراف على تكثيف المفاوضات التي تقودها الأمم المتحدة في الأسابيع الثلاثة المقبلة فضلا عن العمل على نحو عاجل ومتماسك واتخاذ الخطوات اللازمة لتمديد وتوسيع الهدنة التي توسطت فيها الأمم المتحدة.

وجاء على الموقع الرسمي لوزارة الخارجية الأمريكية أن توسيع الهدنة يؤدي إلى زيادة المنافع الملموسة لجميع اليمنيين وإحراز تقدم لا غنى عنه في دفع رواتب موظفي الخدمة المدنية وكذلك توسيع وجهات الرحلات الجوية وفتح الطرق، كما أنه سيمهد الطريق لوقف دائم لإطلاق النار وقرار يمني شامل ودائم يستجيب لدعوات الشعب اليمني للعدالة والمساءلة.

وتشعر الولايات المتحدة بالقلق من الإجراءات الأخيرة للحوثيين التي تقوض الهدنة وتهدد المنافع المنقذة للحياة التي جلبتها للشعب اليمني، كما تدعو الحوثيين إلى الامتناع عن مثل هذه الأعمال ومواصلة تنفيذ بنود الهدنة مثلما التزموا بها علنا في الأول من شهر أغسطس.