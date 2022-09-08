شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الصومالى يعلن اعتقال مسئول المتفجرات لمليشيات الشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتقلت قوات الجيش الوطنى الصومالى، عضوين من مليشيات الشباب وقائد الإرهابيين الذى يدعى حسن عبد الله أبشر المعروف "أبو فاروق"، وهو مسؤول زرع الألغام لمليشيات الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة فى إقليم جوبا السفلي.