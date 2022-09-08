شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر المركز الاتحادي للتغذية: سمك السلمون يعد صديقًا للقلب والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قال المركز الاتحادي للتغذية إن سمك السلمون يعد صديقًا للقلب، حيث إنه غني بالأحماض الدهنية المتعددة غير المشبعة (أوميغا 3)، التي تعمل على خفض مستوى الكوليسترول الضار (LDL) وضغط الدم المرتفع، ومن ثم تحد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية كالأزمات القلبية والسكتات الدماغية.



وأضاف المركز الألماني أنه بالاشتراك مع مضادات الأكسدة تعمل الأحماض الدهنية المتعددة غير المشبعة (أوميغا 3) أيضا على تحسين نشاط المخ وتحارب هرمونات التوتر.

المركز الاتحادي للتغذية: سمك السلمون يعد صديقًا للقلب



كما يعد سمك السلمون أيضا كنزا من المعادن والفيتامينات مثل الفوسفور والبوتاسيوم المهمين لصحة العظام، واليود المهم لصحة الغدة الدرقية، وفيتامينات B المهمة لصحة الأعصاب وفيتامين D المهم لصحة العظام والأسنان.

وبشكل عام، يُوصى بتناول الأسماك بمعدل مرتين أسبوعيًا للاستفادة من فوائدها الصحية الجمّة.

أوصت مجلة "ديابيتس راتجيبر" الألمانية مرضى السكري بالانتباه إلى محتوى السكر بالفواكه.

وأوضحت المجلة المعنية بصحة مرضى السكري أن التوت البري يعد مناسبًا جدًا لمرضى السكري، حيث إنه يحتوي على 6 غرامات من السكر فقط لكل 100 غرام، كما أنه يحتوي على الألياف الغذائية، التي تكبح امتصاص السكر بالدم.

ويحتوي التفاح على 12 إلى 13 غرامًا من السكر لكل 100 غرام، كما أنه يحتوي على الألياف الغذائية، بينما تحتوي الكمثرى على 10 إلى 11 غرامًا من السكر لكل 100 غرام.

أما العنب فيتعين على مرضى السكري تناوله باعتدال وحذر، نظرًا لأنه يحتوي على 15 غرامًا من السكر لكل 100 غرام، أكثر من نصفها غلوكوز، كما أنه يرفع مستوى السكر بالدم سريعًا.

هناك أكثر من 100 نوع من التهاب المفاصل، تصيب أكثر من 350 مليون شخص حول العالم. وتفيد دراسات حديثة بأن تأثير المكملات الغذائية محدود في تخفيف وعلاج أعراض هذا الالتهاب الذي يسبب آلامًا شديدة في بعض الأحيان.

وقد تفيد بعض التعديلات في نمط الحياة في تحسين حالة التهاب المفاصل، وأهمها: التغذية، والإقلاع عن التدخين، وتجنّب الكحول، وتخفيف الوزن.

وتساعد التغذية الصحية على تخفيف التهاب المفاصل وأعراضه، وتؤدي إلى تحسينات ملحوظة في مشاكل التيبس، ووظيفة المفاصل.

وتحث التوصيات المصابين بالتهاب المفاصل على اتباع نظام غذائي صحي غني بالخضروات والفواكه والبقوليات والحبوب الكاملة، وبذلك يحصل الجسم على مجموعة من المغذيات النباتية اللازمة للمساعدة في تخفيف الإجهاد التأكسدي الناجم عن العمليات الالتهابية المرتبطة بالتهاب المفاصل.

ويتضمن النظام الغذائي الصحي الأطعمة الغنية بدهون أوميغا 3 مثل: الأسماك الدهنية (السلمون والتونة والسردين)، وبذور الشيا، وزيت بذور الكتان، والجوز، وزيت الزيتون، وفيتامين د (البيض والأسماك والحليب) إلى جانب التعرض المباشر لأشعة الشمس.

ويساعد تناول الكركم والزنجبيل على تقليل التهابات الجسم بشكل عام.

وجدت دراسة حديثة ارتباطًا بين تناول الرجال للكثير من الوجبات الجاهزة فائقة المعالجة وبين زيادة خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم، ولم تجد نفس الارتباط لدى النساء.

وقالت الدراسة التي أجريت في جامعتي تافتس وهارفارد إن الرجال الذين تناولوا معدّلات عالية من الأطعمة فائقة المعالجة كانوا أكثر عرضة للإصابة بسرطان القولون والمستقيم بنسبة 29%، مقارنة بمن تناولوا كميات صغيرة.

ونُشرت النتائج أمس في المجلة الطبية البريطانية، وقالت إن: "سرطان القولون والمستقيم يمكن أن يكون أكثر أنواع الأورام تأثرًا بالنظام الغذائي مقارنة بأنواع السرطان الأخرى".

وحذّرت النتائج من أن معظم أنواع اللحوم المصنّعة تندرج في فئة الأطعمة فائقة المعالجة، وتحتوي هذه الفئة على الأطعمة التي تحتوي نسبة عالية من السكريات المضافة، وتكون قليلة الألياف، ما يساهم في زيادة الوزن والبدانة.

واعتمدت الدراسة على تقييم البيانات الغذائية والصحية لـ 200 ألف شخص بينهم 41341 رجلًا لمدة 25 عامًا، وتضمن التقييم استبيانًا كل 4 سنوات عن الأطعمة الأكثر استهلاكًا تضمنت 130 نوعًا.

وتشمل الأطعمة المعالجة: منتجات بعض اللحوم المصنعة مثل: النقانق، واللحم المقدد، وكعك السمك، والمشروبات المحلاة بالسكر، مثل: الصودا والمشروبات القائمة على الفاكهة والمشروبات التي تحتوي على منتجات الحليب السكرية.