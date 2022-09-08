شكرا لقرائتكم خبر عن ميقاتى يعقد اجتماعًا لمناقشة الأزمة المالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، اليوم الخميس، اجتماعا لـ" لجنة معالجة أزمة تداعيات الأزمة المالية على سير المرفق العام"عند الرابعة بعد ظهر اليوم في السراي الحكومي. وفق بيان لحكومة تصريف الأعمال.

ومن جهة ثانية، استقبل ميقاتي الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في لبنان ميلاني هوشنتاين في السراى، حيث استعرضا استراتيجية"برنامج الأمم المتحدة الإنمائي" للسنوات الثلاث المقبلة والتي يتم تطويرها في الوقت الحالي، كما شددت على دعم السير بالإصلاحات في لبنان، وأبلغته استمرار دعم برامجنا المخصصة للاستجابة للأزمات في هذا الوضع الصعب للغاية ، إضافة إلى العمل والاستثمار على المدى الطويل في التنمية الخضراء في لبنان.

وإجتمع رئيس الحكومة أيضا مع وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب الذي قال"تم خلال الاجتماع البحث في اجتماع الدورة 158 للجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب الذي رأسه لبنان، وسلمنا فيه الرئاسة الى مندوبة ليبيا نجلاء المنقوش، كما بحثنا في تفاصيل مشاركة لبنان في الدورة الـ77 للجمعية العمومية للأمم المتحدة في نيويورك والمرتقب انعقادها في النصف الثاني من هذا الشهر".