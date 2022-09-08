شكرا لقرائتكم خبر عن لبنان: رئيس البرلمان يدعو لجلسة عامة لإقرار موازنة 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعا رئيس مجلس النواب اللبنانى نبيه برى إلى عقد جلسة عامة، 14 و15 و16 من سبتمبر الجارى، لدراسة مشروع قانون موازنة عام 2022 وإقراره.وفق الوكالة الوطنية لإعلام لبنان .

وكان رئيس مجلس النواب اللبنانى، قد استعرض مؤخرا الأوضاع الاقتصادية مع وفد من الهيئات الاقتصادية في لبنان برئاسة رئيس اتحاد الغرف اللبنانية الوزير السابق محمد شقير.