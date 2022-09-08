شكرا لقرائتكم خبر عن لبنان: رئيس البرلمان يدعو لجلسة عامة لإقرار موازنة 2022 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - دعا رئيس مجلس النواب اللبنانى نبيه برى إلى عقد جلسة عامة، 14 و15 و16 من سبتمبر الجارى، لدراسة مشروع قانون موازنة عام 2022 وإقراره.وفق الوكالة الوطنية لإعلام لبنان .
وكان رئيس مجلس النواب اللبنانى، قد استعرض مؤخرا الأوضاع الاقتصادية مع وفد من الهيئات الاقتصادية في لبنان برئاسة رئيس اتحاد الغرف اللبنانية الوزير السابق محمد شقير.
وقام شقير بتسليم رؤية الهيئات الاقتصادية في لبنان لخطة التعافي الاقتصادي في لبنان لرئيس مجلس النواب، كما استعرض بري الأوضاع العامة في البلاد وشئونًا تشريعية.