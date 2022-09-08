شكرا لقرائتكم خبر عن لبنان: وسيط أمريكا يصل اليوم لاستئناف مفاوضات ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يصل آموس هوكشتاين الوسيط الأمريكى فى ملف ترسيم حدود لبنان الجنوبية مع إسرائيل إلى بيروت اليوم الخميس، لاستئناف مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، وسط صعوبة فى التوصل لاتفاق للاختلافات فى وجهات النظر على نقاط جوهرية بشأن التقسيم. وفق موقع "إم تى فى "اللبنانى.

وكان نائب رئيس مجلس النواب اللبنانى النائب إلياس بو صعب قد قال أن سبتمبر الجارى سيكون حاسمًا فيما يتعلق بمفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، مشددًا على أن الزيارة لا تعنى التوصل إلى الحل النهائى ولكنها ستكون خطوة إضافية نحو الحل.

وأوضح أنه إذا تبين أن الجانب الإسرائيلى مستمر فيما وصفه بالعناد وعدم الرغبة فى الحل، فهناك خيارات أخرى أمام لبنان وأمام رئاسة الجمهورية فى عهد الرئيس عون تحديدًا والذى تنتهى ولايته فى 31 أكتوبر المقبل، مؤكدا حرص الجميع على الحفاظ على الحقوق اللبنانية بشتى الوسائل وبالتوقيت المناسب.