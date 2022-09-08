شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر دراسة تؤكد أن شرب الشاي الأسود قد يساعد في العيش عمرا مديدا.. وأكثر صحة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - وجدت دراسة كبيرة أن العادة اليومية لشرب الشاي الأسود يمكن أن تساعد على العيش حياة أطول وأكثر صحة، خاصة إذا كنت تشرب كوبين أو أكثر.

وكان الخطر أقل بين الأشخاص الذين يشربون فنجانين أو أكثر من الشاي يوميا. ونُشرت النتائج في مجلة Annals of Internal Medicine.

دراسة تؤكد أن شرب الشاي الأسود قد يساعد في العيش عمرا مديدا.. وأكثر صحة



ويعد الشاي من أكثر المشروبات استهلاكا في جميع أنحاء العالم. واقترحت الأبحاث السابقة وجود ارتباط بين استهلاك الشاي وانخفاض مخاطر الوفاة في السكان، حيث الشاي الأخضر هو أكثر أنواع الشاي شيوعا.

وفي المقابل، فإن الدراسات المنشورة في المجتمعات التي يكون فيها شرب الشاي الأسود أكثر شيوعا محدودة بالنتائج غير المتسقة.

وأجرى باحثون من المعاهد الوطنية للصحة دراسة لتقييم ارتباطات استهلاك الشاي مع جميع الأسباب والوفيات الخاصة بالسبب باستخدام بيانات من البنك الحيوي في المملكة المتحدة، حيث يشيع شرب الشاي الأسود.

وقاموا أيضا بتقييم ما إذا كانت الارتباطات تختلف عن طريق استخدام إضافات الشاي الشائعة (الحليب والسكر)، ودرجة حرارة الشاي، والمتغيرات الجينية التي تؤثر على معدل استقلاب الكافيين.

ويتضمن البنك الحيوي في المملكة المتحدة بيانات عن نصف مليون رجل وامرأة، تتراوح أعمارهم بين 40 و69 عاما، والذين أكملوا استبيانا أساسيا بين عامي 2006 و2010.

ومن بين هؤلاء، أبلغ 85% عن شرب الشاي بانتظام، وأفاد 89% منهم بشرب الشاي الأسود.

وبالنسبة إلى غير شاربي الشاي، فإن المشاركين الذين أبلغوا عن شرب كوبين أو أكثر كل يوم كان لديهم خطر أقل للوفاة بنسبة 9 إلى 13%.

ولوحظت الارتباطات بغض النظر عما إذا كان المشاركون يشربون أيضا القهوة أو يضيفون الحليب أو السكر إلى الشاي أو درجة حرارة الشاي المفضلة لديهم أو المتغيرات الجينية المتعلقة باستقلاب الكافيين.

ووفقا للباحثين، تشير النتائج التي توصلوا إليها إلى أن الشاي، حتى عند تناوله بمستويات أعلى، يمكن أن يكون جزءا من نظام غذائي صحي.

ولا يمكن للدراسة القائمة على الملاحظة أن تثبت أن الشاي كان وراء انخفاض مخاطر الوفيات وليس عوامل نمط الحياة الأخرى.

لكن البروفيسور فرناندو أرتاليخو، خبير الصحة العامة الذي لم يشارك في الدراسة، وصف النتائج بأنها تمثل "تقدما كبيرا في هذا المجال".

وقال إن معظم الدراسات أجريت في آسيا، حيث الشاي الأخضر أكثر شعبية، والقليل من الدراسات التي أجريت في الغرب كانت "صغيرة الحجم وغير حاسمة في نتائجها".

وقال البروفيسور أرتاليخو، من الجامعة المستقلة في مدريد: "تُظهر هذه المقالة أن الاستهلاك المنتظم للشاي الأسود مرتبط بانخفاض طفيف في إجمالي وفيات أمراض القلب والأوعية الدموية، على وجه الخصوص، على مدى 10 سنوات في منتصف العمر، ومعظمهم من البيض، وكبار السن.

وتابع: "يجب إجراء الدراسات بقياسات متكررة لاستهلاك الشاي بمرور الوقت ومقارنة معدل وفيات أولئك الذين لا يستهلكون الشاي على أساس مستدام مع أولئك الذين بدأوا في استهلاك الشاي أو زادوا من استهلاكهم بمرور الوقت، وأولئك الذين يشربون الشاي منذ سنوات.

والشاي الأسود غني بمضادات الأكسدة المرتبطة بتحسين صحة القلب والأمعاء والدماغ، وانخفاض مستويات الكوليسترول الضار وضغط الدم وسكر الدم.

ويعد الشاي مصدرا غنيا لمركبات نباتية صحية تسمى البوليفينول، والتي تعمل على التحكم في الآثار الضارة للجزيئات الضارة بالخلايا في الجسم.

وقد ارتبطت هذه المركبات الوقائية بتقليل مخاطر الإصابة بالعديد من الأمراض المزمنة بما في ذلك أمراض القلب والخرف.

وقد تساهم أيضا في تحسين وظائف المخ، وكثافة العظام، والصحة العقلية ويمكن أن تقلل من خطر شيخوخة الدماغ المبكرة.

\يعد السرطان سببًا رئيسيًا للوفاة في جميع أنحاء العالم، حيث تسبب في وفاة ما يقرب من 10 ملايين في عام 2020، أو ما يقرب من حالة وفاة واحدة من بين كل ست وفيات.

ووفقا لمايو كلينك، قد يزيد شرب المتة من خطر الإصابة بالسرطان. ويعرف Yerba متة بأنه شاي عشبي، ويسمى ببساطة المتة، وهو شائع في أجزاء من أمريكا الجنوبية.

ومن غير المحتمل أن يشكل المتة خطرا على البالغين الأصحاء الذين يشربونه أحيانا. ومع ذلك، تشير بعض الدراسات إلى أن الأشخاص الذين يشربون كميات كبيرة من المتة لفترات طويلة قد يكونون أكثر عرضة للإصابة ببعض أنواع السرطان، مثل سرطان الفم والحلق والرئتين، كما تحذر مايو كلينك.

ووفقا لهيئة الصحة، فإن شرب المتة عندما يكون ساخنا جدا يرتبط بزيادة خطر الإصابة بالسرطان مقارنة بشرب المتة في درجات حرارة منخفضة.

وفي الواقع، استشهد مقال نُشر في المجلة الطبية البريطانية (BMJ) بالبحث الذي وجد أن شرب المتة "الساخنة" مرتبط بزيادة خطر الإصابة بسرطان المريء.

واستند البحث، الذي نُشر في مجلة American Association for Cancer Research، إلى دراستي حالة: دراسة أوروغواي من عام 1988 إلى 2005 ودراسة متعددة الجنسيات من 1986 إلى 1992 في الأرجنتين والبرازيل وباراغواي وأوروغواي، بما في ذلك 1400 حالة و3229 عنصر تحكم.

ووجد الباحثون أن كثرة شرب المتة لم تؤثر على مخاطر الإصابة بالسرطان.

ومع ذلك، وجدوا أن "قوة الارتباط تزداد مع ارتفاع درجات حرارة المواد".

وخلص الباحثون إلى أن: "زيادة فهم مخاطر الإصابة بالسرطان مع استهلاك المتة يعزز فهم العواقب الصحية العامة بالنظر إلى فوائدها الصحية المزعومة".

وتقول مايو كلينك: "أحد التفسيرات المحتملة هو أن المتة تحتوي على هيدروكربونات عطرية متعددة الحلقات (PAHs)، والتي من المعروف أنها تسبب السرطان".

ويحتوي دخان التبغ واللحوم المشوية أيضا على الهيدروكربونات العطرية متعددة الحلقات.

وأظهرت دراسة أجريت عام 2012 من قبل علماء جامعة إلينوي أن خلايا سرطان القولون البشرية تموت عندما تتعرض للعدد التقريبي للمركبات النشطة بيولوجيا الموجودة في كوب واحد من شاي المتة.

وقالت الفيرا دي ميخيا، الأستاذة المشاركة في كيمياء الأغذية وعلم السموم الغذائية، إن "مشتقات الكافيين الموجودة في شاي المتة لا تسبب الموت في خلايا سرطان القولون البشرية فحسب، بل إنها تقلل أيضا من علامات الالتهاب المهمة".

وقالت إن هذا مهم لأن الالتهاب يمكن أن يحفز خطوات تطور السرطان.

وفي الدراسة، قامت دي ميخيا بعزل خلايا سرطان القولون البشرية وتنقيتها ثم معالجتها بمشتقات حمض الكافويلكوينيك (CQA) من شاي المتة.

ومع قيام العلماء بزيادة تركيز CQA، ماتت الخلايا السرطانية نتيجة موت الخلايا المبرمج - عملية موت الخلايا المبرمج.

لذلك، هناك حاجة إلى مزيد من البحث للوصول إلى استنتاج أكثر تحديدا حول العلاقة بين شاي المتة والسرطان.

وتنصح مايو كلينك بقولها: "إذا كان المتة هو فنجان الشاي الخاص بك، فاستمتع به باعتدال. ولكن، كما هو الحال دائما، استشر طبيبك قبل تجربة أي منتج عشبي".