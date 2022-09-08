شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر طبيبة روسية: الجوع الدائم من علامات مرض خطير والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت الطبيبة الروسية ليا كافاشيلي، أخصائية التغذية الصحية، أن الجوع الدائم علامة من علامات مرض خطير.



وتشير الطبيبة، إلى أن استمرار الجوع هو علامة من علامات مرض السكري، التهاب المعدة، قرحة المعدة، وغيرها من الأمراض الخطيرة.

طبيبة روسية: الجوع الدائم من علامات مرض خطير



ووفقا لها، إذا ظهر الشعور بالجوع بعد تناول الطعام أو أن هذا الشعور مستمر لا يزول فإنه يشير إلى مرض السكري أو مشكلات في المعدة على خلفية خلل في التوازن الهرموني بالجسم.

وتضيف، أحد أسباب الجوع الدائم يكمن في فشل هرمون اللبتين الذي يؤثر في مركز الشعور بالشبع. واللبتين، هو هرمون بروتيني تفرزه خلايا الأنسجة الدهنية، وخاصة النسيج الدهني الأبيض، استجابة لتناول الطعام. لذلك فإن فشل هذا الهرمون تبقى الخلايا "جائعة"، لأنها لا تحصل على الغلوكوز لعدم حساسية المستقبلات. وهذا يشير، إلى أن الشخص يعاني من مقاومة الأنسولين، أي من النوع الثاني من مرض السكري.

وتضيف موضحة، الشعور الدائم بالجوع يشير أيضا إلى اضطرابات نفسية- الإدمان على الطعام، يصنف كاضطراب بالإفراط بتناول الطعام.

ووفقا لها، يجب قبل كل شيء استبعاد العامل النفسي (أكل الإجهاد) وتشخيص الجوانب الطبية للمشكلة. وتنصح بأن تبدأ أولا بمراجعة أطباء مختصين بأمراض الجهاز الهضمي والغدد الصماء وغيرهم.

وتقول، "بعد اجتياز جميع الفحوص والاختبارات وتشخيص سبب الجوع الدائم، يصف الطبيب الأدوية اللازمة لتعديل التوازن الهرموني ومقاومة الأنسولين".

أعلنت الدكتورة آنا كورينيفيتش أخصائية أمراض القلب والأوعية الدموية، أن آلام البطن وضيق التنفس هي علامات غير واضحة قد تشير إلى احتشاء عضلة القلب.

ووفقا لها، بالإضافة إلى أعراض احتشاء عضلة القلب التقليدية (الحرقة أو آلام في منطقة القلب تنتقل إلى الكتف الأيسر والذراع والفك السفلي) هناك علامات غير واضحة يجب الانتباه لها.

وتضيف، أولى هذه العلامات ألم في البطن، حيث يمكن أن يحاكي احتشاء عضلة القلب، التهاب الزائدة الدودية، أو التهاب المعدة أو قرحة المعدة أو حتى التسمم. وهذه تحصل عادة عند احتشاء الجدار السفلي أو الخلفي للبطين الأيسر.

ووفقا لها، قد يشير الشعور بضيق التنفس، إلى احتشاء عضلة القلب أيضا. خاصة وأن من يعاني من الربو قد لا يشعر بألم في الصدر عند الإصابة باحتشاء عضلة القلب، وقد تستمر نوبة ضيق التنفس من عدة دقائق إلى ساعات وتزول تلقائيا. وهذه حالة نادرة جدا.

وتضيف، ومن العلامات الأخرى التي قد تشير إلى احتشاء عضلة القلب- الضعف المفاجئ والتعرق وانخفاض مستوى ضغط الدم.

وتقول، "عادة يحدث هذا النوع من احتشاء عضلة القلب لدى الأشخاص الذين يعانون من مرض السكري. وبالمناسبة، الكثيرون لا يعلمون أنهم مصابون بمرض السكري، لذلك لا يعيرون أي انتباه للضعف المفاجئ".

وتنصح الأخصائية كل من ظهرت عنده هذه العلامات، بضرورة إجراء الفحص اللازم، وعدم تجاهلها عند ظهورها واستدعاء سيارة الاسعاف عند الشعور بأعراض مشابهة.يدعم فيتامين B12 العديد من العمليات المهمة في الجسم، من المساعدة في إنتاج خلايا الدم الحمراء إلى دعم الجهاز العصبي، ولذلك، من الطبيعي أن يؤدي نقصه إلى سلسلة من المشاكل الصحية.

ووصفت كلية الطب بجامعة هارفارد نقص فيتامين B12 بأنه "مخادع" و"ضار". وذلك لأن الأعراض المرتبطة بهذه الحالة يمكن أن تظهر من العدم، مع وجود بعض العلامات المخيفة بشكل خاص، مثل الإغماء.

ويخشى الجميع فكرة الإغماء. وقد تكون أي علامات منذرة على شكل دوخة أو دوار خفيف في الرأس هي أول علامة على أن نوبة الإغماء على وشك الحدوث.

ولكن كيف يؤدي نقص فيتامين B12 إلى هذه العلامة المخيفة؟

قال الدكتور يوانيس لياكاس، المدير الطبي في Vie Aesthetics: "نقص فيتامين B12 يمكن أن يؤدي إلى اضطراب في الجهاز العصبي والدورة الدموية. وعندما تفتقر إلى فيتامين B12، قد تصاب بفقر الدم نتيجة لانخفاض إنتاج الحمض النووي، ما يسبب علامات الضعف والتعب ودوار الرأس".

وأضاف: "فقر الدم هو الحالة التي يكون فيها عدد خلايا الدم أقل من المعتاد، أو يكون لديك كمية منخفضة بشكل غير طبيعي من مادة تسمى الهيموغلوبين في كل خلية دم حمراء. ومن الممكن أن تحدث نوبات الإغماء بسبب فقدان وظائف الأعصاب عند وجود مستويات ناقصة من فيتامين B12".

وتشرح جمعية القلب الأمريكية أن الإغماء مرتبط أيضا بتدفق الدم إلى الدماغ. وتوضح المنظمة أن "تدفق الدم غير الكافي" إلى هذا العضو يمكن أن يكون سببا في فقدان مؤقت للوعي.

وعلاوة على ذلك، فإن البحث المنشور في مجلة Acta Clinica Croatica يربط أيضا بين هذه الأعراض ونقص B12.

والخبر السار هو أن جميع المرضى الذين يعانون من أعراض عصبية لنقص فيتامين B12 تمكنوا من التعافي في غضون شهر واحد بعد تناول مكملات الفيتامين.

وهناك عدد من العلامات المنذرة التي يجب ملاحظتها جنبا إلى جنب مع حالة الإغماء، والتي يمكن أن تشير إلى أن نقص فيتامين B12 على الأرجح، هو السبب الفعلي وراء الإصابة بالإغماء.

وكشف الدكتور لياكاس عن قائمة هذه العلامات والتي تتضمن:

- التعب والإرهاق

- الضعف

- فقدان الشهية

- فقدان الوزن

- تنميل ووخز في اليدين والقدمين

- مشاكل التوازن

- ذاكرة ضعيفة

- وجع الفم أو اللسان

- قرحة الفم

- الشعور بالإغماء والدوار