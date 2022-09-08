شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مفاجآت أبل.. هواتف iPhone 14 تتصل دون شبكة وساعات خارقة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت أبل اليوم عن أحدث إصداراتها من الهواتف والساعات الذكية، بطرحها للجيل الجديد من هاتف آيفون، آيفون 14 وآيفون 14 برو.

قدمت الشركة أيضا لعملائها، تشكيلة رائعة من الساعات الذكية، شملت الإصدار الجديد كليا من ساعتها الذكية "أبل ووتش"، باسم "أبل ووتش ألترا".

ضمن المؤتمر طرحت أبل أيضا الجيل الجديد من سماعتها الذكية "أبل إير بودز برو"، التي شملت على مواصفات استثنائية.

ضمن المؤتمر، أعلنت أبل عن الجيل الجديد من سماعات إير بودز، وتطرح الشركة السماعات برقائق H2 المتطورة التي تسمح بإمكانية اتصال أفضل بالهاتف.

السماعة تطرح بنظام متطور للبث الصوتي باسم "الصوت المكاني الشخصي"، personalized spatial audio.

وتقدم أبل الجيل الجديد من سماعتها بنظام عزل للضوضاء بفاعلية مضاعفة، قادرة على عزل أكثر الأصوات صخبا، كما تطرح السماعة بنظام لمس للتحكم في تشغيل وإيقاف الموسيقى، وتلقي المكالمات، مع بطاريات أطول عمرا تمتد لـ 6 ساعات على شحنة واحدة، وصندوق شحن السماعة يأتي بسعة شحن حتى 30 ساعة.

من الميزات الجديدة التي تضيفها أبل لصندوق شحن سماعتها الذكية، أن زودته بنظام تتبع متصل بهاتف آيفون، ونظام صوتي لتحديد مكان صندوق شحن السماعة، ينتج عنه لتحديد مكانها.

وتطرح أبل الجيل الجديد من سماعتها الذكية إير بودز برو بسعر 249 دولارا.

شمل مؤتمر أبل السنوي على مفاجآت فيما يخص تشكيلة ساعاتها الذكية، وكان الإعلان أولا عن إصدار ساعة أبل الذكية بجيلها، أبل Series 8.

وأعلنت أبل عن أن ساعتها الجديدة Series 8 تأتي بمواصفات تشمل جهاز استشعاري للمرة الأولى لرصد درجة حرارة الجسم، وتضم الساعة للمرة الأولى أيضا خاصية تتبع دورة الحيض لدى النساء، مع توفير معلومات عن فترة التبويض لتنبيه النساء للفترة الأمثل للحمل، ضمن تطبيق شامل لصحة المرأة يضاف للساعة بجيلها الجديد.

هذا التطبيق الشامل لمراقبة صحة المرأة، يعمل عبر الدمج بين مستشعرات درجات الحرارة لمراقبة الحيض وفترة التبويض، بالإضافة لتتبع نبضات القلب والمزيد.

ذلك مع الحفاظ على البيانات الصحية للنساء المستخدمات لهذا التطبيق في سرية تامة، حيث لا يمكن الوصول لها على الهاتف أو الساعة الذكية دون بصمة اليد أو بصمة الوجه الخاصة بالمستخدمة، ولا يمكن الوصول لهذه المعلومات حتى عبر شركة أبل نفسها.

الساعة الجديدة من أبل زودت أيضا بخاصية لرصد تعرض مستخدميها لحادث سير، وتقوم الساعة عبر استشعاراتها المتطورة بالاتصال بالحماية المدنية والإسعاف لإنقاذ المستخدمة بسرعة أكبر 4 مرات من أي منظومة استشعار سابقة مخصصة للاتصال بالطوارئ.

ويمكن لساعة أبل التمييز بين ثلاث حالات اصابة تنتج عن التعرض لحادث سير، من ضمنها تعرض السيارة للانقلاب بالكامل، حتى تنبه المسعفين لطبيعة الحادث وهم في الطريق لنجدة المستخدم.

الساعة تتمتع أيضا بنظام جديد للحفاظ على البطارية باسم Low Power Mode، النظام يمنح الساعة ما يصل لـ 36 ساعة من العمل المتواصل على وضعية توفير الطاقة، وستكون متوفرة بأربعة خيارات من الألوان.

وتطرح أبل ساعتها الجديدة "سيريس 8"، بأسعار 399 دولارا للنسخة المزودة بنظام GPS وبسعر 499 دولارا المزودة بأنظمة GPS والنظام الخلوي.

ضمن إصدارات ساعات أبل الذكية التي أعلن عنها ضمن مؤتمر الشركة السنوي، ساعة أبل SE، التي تتاح بسعر 249 دولارا للنسخة العاملة بنظام GPS، وبسعر 299 دولارا للنسخة العاملة بنظام GPS والنظام الخلوي معا.

هذا الإصدار من ساعات أبل، يعتبر الإصدار الأكثر صداقة للبيئة، إذ صنع بمواد صديقة للبيئة بنسبة تصل لـ 80% من إجمالي مكوناته، وهي تشتمل على غالبية الخواص التي تطرح بها ساعة أبل Series 8.

كانت مفاجأة أبل ضمن مؤتمرها السنوي هذا العام، تقديم إصدار ساعة جديدة خارقة باسم Apple Watch Ultra، أبل ألترا.

هذه الساعة الجديدة كليا، تأتي بقدرات استثنائية وهيكل قوي مصنع من التيتانيوم، وتخصص أبل هذه الساعة للرياضيين المحترفين والغواصين.

وتطرح الساعة تطرح بشاشة أكثر سماكة، وتتمتع بالبطارية الأكبر حجما بين ساعات أبل، وهي بطارية يصل عمرها عبر الاستخدام التقليدي لـ 36 ساعة متواصلة، وستوفر منها أبل نسخة ببطارية أكبر حجما يصل عمرها على شحنة واحدة لـ 60 ساعة، تطرحها أبل في فترة الخريف المقبل.

وساعة أبل ألترا الجديدة مجهزة للاستخدام حتى أثناء ارتداء قفازات، وزودتها أبل بنظام GPS متطور باسم L5 يتفوق على كافة أنظمة GPS في الساعات الرياضية الأخرى.

والساعة بفضل صناعتها الصلبة، تتحمل ظروف الطقس المتقلبة، من حالات التجمد حتى درجات الحرارة شديدة الارتفاع.

وتتمتع ساعة أبل ألترا، بجهاز إنذار لتتبع الساعة، يمكن رصده على بعد 180 مترا عن طريق الساعات المشابهة، ويمكن الغوص بها حتى عمق 40 مترا، وتتمتع بتطبيق إلكتروني متطور للغطس.

هذا التطبيق الذي يطرح في ساعة أبل ألترا، مجهز لوضع خطط للغطس، تشمل تحديد معلومات عن المد ودرجة حرارة المياه، وتم تصميمه ليكون سهل في الاستخدام، ويمكنه استشعار الغواص بشكل تلقائي بمجرد نزوله أسفل سطح الماء.

ساعة أبل ألترا، تتمتع أيضا بخاصية ترميز المكان، التي تساعد المستكشفين في ساعة أبل على تحديد خط سيرهم للتمكن من العودة لأماكن التخييم، وتطرح ساعة أبل الترا بسعر 799 دولارا.

كان الكشف الرئيسي ضمن مؤتمر أبل هذا العام، الإعلان عن طرح آيفون 14 بقياس 6.1 بوصة، وآيفون 14 بلس بقياس 6.7 بوصة.

والهاتفان آيفون 14 وآيفون 14 بلس يطرحان بأقوى شاشات سبق وأن طرحت بها هواتف آيفون، وهما متاحان بـ 5 ألوان مختلفة، كما يدعمان رقاقة A15 المتطورة.

وهاتفا آيفون 14 وآيفون 14 بلس يطرحان بكاميرا بدرجة دقة 12 ميجا بيكسل، وقد أعلنت أبل عن إجراء تحسينات بنسبة 49% على قدرة الكاميرا بهاتف آيفون 14 لالتقاط صور في درجة إضاءة منخفضة.

أيضا، الكاميرا الأمامية من هاتف آيفون 14 شهدت تحسين بنسبة 38% في عملية التقاط الصور في درجة إضاءة منخفضة، حيث تطرح بخاصية جديدة باسم photonic engine، تلتقط مزيدا من التفاصيل والألوان في درجة إضاءة منخفضة.

وأعلنت أبل رسميا إلغاء استخدام منفذ شريحة خط الهاتف التقليدية SIM، واستبدالها بشريحة eSIM الإلكترونية المتطورة.

وزودت أبل هاتف آيفون 14 بخاصية استشعار تستدل على تعرض المستخدم لحادث سير، تلك الخاصية المشابهة التي زودت بها ساعة أبل الجديدة Series 8.

والهاتف أكدت أبل تزويده بخاصية إجراء مكالمات بأماكن لا تحتوي على تغطية باستخدام القمر الصناعي الأقرب في حالات الطوارئ، هذه الخاصية تعرف باسم خاصية الطوارئ "SOS" عبر القمر الصناعي.

وتعمل هذه الخاصية عن طريق توجيه الهاتف لأحد الأقمار الصناعية عن طريق نظام مدمج بالهاتف لتحديد مدار الأقمار الصناعية التي يمكن استخدامها للاتصال في غياب التغطية، الخاصية ستسمح للهاتف بإجراء رسائل نصية قصيرة ترسل خلال 15 ثانية في حالة صفاء الأجواء.

خاصية استخدام الاتصال بالقمر الصناعي لارسال الرسائل النصية والاتصال ستكون متاحة مجانا لمستخدمي هواتف آيفون 14 لمدة عامين، ويبدأ استخدامها من نوفمبر/ تشرين الثاني القادم، ولم تكشف أبل عن تكلفة استخدامها بعد مرور عامين من الاستخدام.

وتطرح أبل هاتف آيفون 14 بسعر 799 دولارا وهو نفس السعر الذي طرح به هاتف آيفون 13، في حين يطرح هاتف آيفون 14 بلس بسعر 899 دولارا.

أعلنت أبل أيضا عن إصدارات هاتف آيفون 14 برو وآيفون 14 برو ماكس، بتعديل على تقنيات الشاشة الأمامية، شمل تحويل منطقة النتوء المخصصة للكاميرا الأمامية، وتحويلها لشاشة صغيرة داخل الشاشة الرئيسية، يمكن عرض بيانات وإشعارات من خلالها للمستخدم.

وتطرح أبل هاتف آيفون 14 برو وآيفون 14 برو ماكس بشاشات أكثر تطورا من أي وقت مضى، وتأتي شاشة آيفون 14 برو بقياس 6.1 بوصة، وآيفون 14 برو ماكس تطرح بقياس 6.7 بوصة.

ويدعم الهاتفين آيفون 14 برو وآيفون 14 ماكس رقاقة A16 المتطورة، هذه الرقاقة تدعم أداء الهواتف وتمنح كاميرا الهواتف إمكانيات أعلى، مع تحسين الرقاقة لسرعة هواتف آيفون 14 برو وآيفون 14 بروماكس بنسبة 40% أعلى من منافسيه.

وتأتي كاميرا هاتف آيفون 14 برو وآيفون 14 برو ماكس، بقطر استشعاري أكبر بنسبة 64%، مع درجة دقة 48 ميجابكسل.

وأجرت أبل تحسينات على كاميرا هاتف آيفون 14 برو وآيفون 14 برو ماكس، أكثرمرتين من كاميرا آيفون 13 برو، مع تعزيز كاميرا الهواتف الجديدة بنظام "تيليفوتو" محسن أكثر مرتين من إصدار الهاتف السابق، ونظام تقريب صورة استثنائي باسم Apple ProRAW، يتمتع بخاصية التقاط بعرض أكبر للصورة، وتحسين أكثر 3 مرات للصور عند استخدام خاصية التقريب.

وتطرح أبل هاتف آيفون 14 برو بسعر 999 دولارا وهاتف آيفون 14 برو ماكس سيطرح بسعر 1099 دولارا.