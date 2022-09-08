شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مواصفات وأسعار iPhone 14 Pro وiPhone 14 Pro Max.. أسرار هواتف أبل والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - كشفت شركة أبل الأمريكية في مؤتمرها السنوي الأربعاء، عن الهاتفين iPhone 14 Pro، وiPhone 14 Pro Max.

انطلق اليوم مؤتمر أبل السنوي 2022 الذي تكشف خلاله الشركة عن أحدث منتجات الشركة، تحت عنوان (FAR OUT.. أبعد بكثير).

وقالت الشركة إنها طورت النتوء الذي يحتوي على كاميرا الهاتف الأمامية بالسماح باحتوائها على معلومات وبيانات ضمن الشاشة الأمامية بهاتف آيفون 14 برو.

وأشارت أبل إلى أن آيفون 14 برو وآيفون 14 برو ماكس يطرحان بشاشات أكثر تطورا من أي وقت مضى، شاشة آيفون برو تطرح بقياس 6.1 بوصة، وآيفون برو ماكس تطرح بقياس 6.7 بوصة.

أكدت أبل أن آيفون 14 برو وآيفون 14 برو ماكس يطرحان برقاقة A16 المتطورة، الرقاقة تدعم أداء الهواتف وتمنح كاميرا الهواتف أداء أفضل، الرقاقة تحسن سرعة هواتف آيفون 14 برو وآيفون 14 برو ماكس بنسبة 40% أعلى من منافسيه.

كاميرا هاتف آيفون 14 برو تطرح بقطر استشعاري أكبر بنسبة 64%، الكاميرا تطرح بدقة 48 ميجابيكسل.

وقالت الشركة إن كاميرا هاتف آيفون 14 برو تم تحسينها أكثر مرتين من كاميرا آيفون 13 برو، مع تعزيز كاميرا الهاتف الجديد بنظام "تيليفوتو" محسن أكثر مرتين من إصدار الهاتف السابق.

كاميرا آيفون 14 برو تطرح بنظام تقريب صورة استثنائي باسم Apple ProRAW، النظام يتمتع بخاصية التقاط بعرض أكبر للصورة، وتحسين أكثر 3 مرات للصور عند استخدام خاصية التقريب.

آيفون 14 برو سيطرح بسعر 999 دولارا وهاتف آيفون 14 برو ماكس سيطرح بسعر 1099 دولارا.