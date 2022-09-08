شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة المغربية: تسجيل 17 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت وزارة الصحة المغربية 17 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للمصابين منذ بدء تفشي الوباء في البلاد إلى مليون و264 ألفا و597 حالة.

وأوضحت الوزارة، في بيان صحفي، الأربعاء، أنه تم خلال نفس الفترة تسجيل حالة وفاة واحدة جديدة بالفيروس ليصبح العدد الإجمالي للمتوفين 16 ألفا و275 حالة، كما تم تسجيل 37 حالة شفاء إضافية ليصل إجمالي حالات التعافي إلى مليون و248 ألفا و53 حالة.