شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين تبحث مع كازاخستان وتركمانستان وقيرغيزستان تعزيز أوجه التعاون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف بن راشد الزياني، اليوم الأربعاء في الرياض، مع نائب رئيس الوزراء وزير خارجية كازاخستان مختار تيليوبيردي، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية تركمانستان رشيد ميريدوف، ووزير خارجية قيرغيزستان جينبيك كولوبييف، كلا على حدة، وذلك على هامش الاجتماع الوزاري المشترك الأول للحوار الاستراتيجي بين وزراء الخارجية لدول مجلس التعاون ودول آسيا الوسطى.



وذكرت وكالة أنباء البحرين "بنا" أن اللقاءات شهدت استعراض علاقات الصداقة والتعاون الوثيقة التي تربط بين البحرين والدول الثلاث في شتى المجالات، وسبل تكثيف أوجه التعاون الثنائي والمضي به قدمًا نحو مستويات أوسع بما يخدم المصالح المشتركة، إضافة إلى مناقشة تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية وعدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.