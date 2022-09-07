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لبنان: اعتداءات إسرائيل على مطارى دمشق وحلب تهدد حركة الطيران المدني

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القاهرة - سامية سيد - أدانت وزارة الخارجية اللبنانية الاعتداءات الاسرائيلية المتكررة على مطاري دمشق وحلب الدوليين في سوريا.


جاء ذلك في بيان للخارجية اللبنانية مساء اليوم اعتبرت فيه أن تلك الاعتداءات أدت الى إضرار في المرافق المدنية وعرضت حركة الطيران المدني وحياة المدنيين للخطر.


وأشارت الخارجية اللبنانية ،في بيانها، إلى أن الإعتداءات تشكل انتهاكا سافرا للقوانين والأعراف الدولية، وخرقا للسيادة وتهديدا مباشرا للسلم والأمن الدوليين، مبدية التضامن مع سوريا في هذا الإطار.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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