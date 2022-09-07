شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية الكويتى يعقد جلسة مباحثات ثنائية مع دول أسيا الوسطى بالرياض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد وزير الخارجية الكويتي الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح مع وزير خارجية جمهورية طاجيكستان سراج الدين مهر الدين اليوم الأربعاء جلسة مباحثات ثنائية على هامش أعمال الاجتماع الوزاري المشترك الأول للحوار الاستراتيجي بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول آسيا الوسطى المنعقد في مقر الأمانة العامة بمدينة الرياض.



وذكرت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" أن اللقاء تناول بحث العلاقات الوثيقة التي تربط البلدين والشعبين الصديقين وسبل تنميتها وتعزيزها في مختلف المجالات.



كما التقى وزير الخارجية الكويتي مع كل من وزير خارجية جمهورية قيرغيزستان جينبيك قولوباييف، ووزير خارجية جمهورية كازاخستان مختار تيليوبردي،ووزير خارجية جمهورية تركمانستان رشيد ميريدوف، ووزير خارجية جمهورية أوزبكستان فلاديمير نوروف كل على حدة، وذلك على هامش أعمال الاجتماع الوزاري، حيث جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الوثيقة التي تربط البلدين والشعبين الصديقين وسبل تنميتها وتعزيزها في مختلف المجالات.



وكان وزير الخارجية الكويتي ترأس وفد الكويت بالاجتماع الوزاري الأول للحوار الاستراتيجي بين (التعاون الخليجي) ودول آسيا الوسطى.



وتناول الاجتماع أطر تأسيس شراكة مستقبلية تعزز من متانة الروابط التاريخية والتعاون الوثيق بين الجانبين في مختلف المجالات وفق خطة عمل مشتركة للحوار الإستراتيجي والتعاون للفترة (2023-2027).



وبحث الاجتماع سبل تعزيز التعاون المشترك في إطار معالجة المضاعفات التي ترتبت على جائحة (كوفيد-19) وتأثيراتها على الإقتصاد العالمي والأمن الصحي والغذائي والطاقة ودعم الإستثمارات المتبادلة وإقامة شراكة فاعلة في هذا الإطار.



كما تم خلال الإجتماع تبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية وأهمية التنسيق المشترك بين الجانبين على الصعيدين الثنائي ومتعدد الأطراف.