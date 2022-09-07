شكرا لقرائتكم خبر عن إرسال طائرة مساعدات طارئة من الأردن إلى باكستان بتوجيهات ملكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قامت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، الأربعاء، بتجهيز وإرسال طائرة مساعدات إغاثية طارئة إلى جمهورية باكستان الإسلامية بعد الفيضانات التي أدت إلى خسائر وأضرار كبيرة، بتوجيهات من الملك عبدالله الثاني.

وبحسب بيان صادر عن الهيئة - نقلته وكالة بترا الأردنية - تم التنسيق مع القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي/ سلاح الجو، لتجهيز الطائرة وتحميلها بالمواد الإغاثية والغذائية، وتم الترتيب مع السلطات الباكستانية لغايات استلام هذه المواد من قبل الجهات المختصة ليصار إلى توزيعها على مستحقيها هناك.

وقال الأمين العام للهيئة حسين الشبلي، إنه وبناء على توجيهات الملك عبد الله الثانى بالوقوف بجانب الأشقاء في جمهورية باكستان الإسلامية بعد الفيضانات التي حلت بالبلاد ونتج عنها أضرار وخسائر في جميع نواحي الحياة والأرواح، تم العمل على تجهيز مواد إغاثية وغذائية وصحيه ومستلزمات أخرى.

وأوضح أن تجهيز هذه المواد الإغاثية والغذائية جاء بناء على تقييم الاحتياجات الواردة من الجهات الباكستانية، بالتنسيق مع وزارة الخارجية الأردنية من خلال السفارة الأردنية هناك، وبالترتيب مع القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي/ سلاح الجو الملكي ليتم إرسال هذه المواد وتسليمها للجهات المعنية هناك.