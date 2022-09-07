شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية العراقية: النمسا تقرر إعادة افتتاح سفارتها في بغداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الأربعاء، أن النمسا قررت إعادة افتتاح سفاراتها في بغداد.



وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد الصحاف، في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إنه تأكيدا لشراكات العراق وتتويجا لجهود متتابعة من وزارة الخارجية، قررت النمسا إعادة افتتاح سفارتها في بغداد اعتبارا من شهر سبتمبر الجاري، مشيرًا إلى أن الهدف من إعادة تواجدها الدبلوماسي في بغداد نابع من عزم النمسا على الارتقاء بالعلاقات الثنائيَّة الطويلة والمتميزة بين البلدين.