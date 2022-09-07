شكرا لقرائتكم خبر عن عضو بـ"الرئاسى الليبى": مستمرون فى مشروع المصالحة الوطنية لتحقيق الاستقرار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد النائب بالمجلس الرئاسي الليبى عبد الله اللافى، استمرار جهود المجلس فى هذه المرحلة على مشروع المصالحة الوطنية كونه ركيزة أساسية فى بناء الدولة، والعبور بالبلاد نحو الاستقرار الكامل، مؤكدًا أهمية تنوع المشاركة من كل أطياف الشعب الليبى، لضمان نجاح هذا المشروع الذي يقوده ويملكه الليبيون أنفسهم.

جاء ذلك خلال افتتاح الحلقة النقاشية التي عقدها المجلس الرئاسى الليبى ومجلس التخطيط الوطنى، اليوم الأربعاء، حول المصالحة وسبل تعزيز المشاركة المحلية بها.

وأثنى اللافي على المبادرات المجتمعية المتنوعة، التي قدمت للمجلس الرئاسي من كافة ربوع ليبيا.

وكانت حلقة النقاش المنعقدة اليوم، بمقر مجلس التخطيط الوطني الليبي، ضمن سلسلة من ورش العمل، التي أُقيمت بمشاركة عدد من الخبراء، والأكاديميين من عدة جامعات، ونشطاء المجتمع المدني، قدموا خلالها ملاحظات وتوصيات، تتمحور حول الرؤية التي أطلقها المجلس الرئاسي، خلال شهر يونيو الماضي لمشروع المصالحة الوطنية.