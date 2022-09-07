شكرا لقرائتكم خبر عن الجزائر: ضبط 4 عناصر دعم للجماعات الإرهابية و49 مهاجرا غير شرعي خلال أسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجيش الجزائري عن ضبط 4 عناصر دعم للجماعات الإرهابية، و49 مهاجرا غير شرعي، فضلا عن إحباط محاولات إدخال كميات كبيرة من المخدرات عبر الحدود.



وأوضحت وزارة الدفاع الجزائرية، في بيان اليوم الأربعاء أن وحدات الجيش تمكنت، خلال الفترة من 31 أغسطس الماضي وحتى 6 سبتمبر الجاري، من ضبط 4 عناصر دعم للجماعات الإرهابية، و6 قنابل تقليدية الصنع، في عمليات عسكرية منفصلة عبر الأراضي الجزائرية؛ وفي إطار عملياتها المتواصلة لمكافحة الإرهاب.



وبحسب البيان، نجحت قوات الجيش الجزائرى في ضبط 36 تاجر مخدرات، وإحباط محاولات إدخال كميات من المواد المخدرة إلى البلاد، تُقدر بأكثر من 5 أطنان، فضلا عن ضبط أكثر من 341 ألف قرص مخدر.



وفي سياق آخر، نجحت قوات حرس السواحل الجزائرية في إنقاذ 74 شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع، والقبض على 49 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة في عدد من الولايات الجزائرية