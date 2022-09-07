شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس اللبناني: التحول الرقمي ممر إلزامي لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شدد الرئيس اللبناني ميشال عون، على ضرورة تطبيق استراتيجية التحول الرقمي بلبنان، معتبرًا أنها الممر الإلزامي لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية وتطوير الإدارة.



جاء ذلك في تصريحات له، اليوم الأربعاء، خلال لقاءه وفدًا من المجلس التنفيذي لنقابة تكنولوجيا التربية في لبنان، حيث أكد الوفد على الحاجة الملحة للاستفادة من التحول الرقمي الذي طرأ خصوصًا في قطاع التعليم واعتماد تقنية التعليم عن بعد.



وأشار عون إلى رعايته عام 2018 لمؤتمر التحول الرقمي في لبنان والذي اطلق استراتيجية تحديث الدولة واتخاذ خطوات نحو الحكومة الرقمية، مؤكدًا على أهمية الثقافة الجديدة التي تعتمدها النقابة في التعليم والابتكار التكنولوجي الرقمي، خصوصًا في ظل التطور واعتماد الحوكمة الرقمية عالميًا، لافتًا إلى أن التقدم في أي بلد أصبح ملازمًا للتقدم التكنولوجي فيه خصوصًا في مجال التعليم.