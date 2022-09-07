شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء العراقي يبحث مع ممثلة الأمم المتحدة حالة الانسداد السياسي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث رئيس مجلس الوزراء العراقي في حكومة تصريف الأعمال مصطفى الكاظمي مع الممثلة الخاصة لبعثة الأمم المتحدة في العراق جينين هينيس بلاسخارت، اليوم الأربعاء، حالة الانسداد السياسي التي يشهدها البلد.



وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء - في بيان أوردته قناة السومرية نيوز الإخبارية - "إنه تم خلال اللقاء بحث حالة الانسداد السياسي التي يشهدها البلد والجهود المبذولة من قبل الحكومة في احتواء الأزمة وحماية السلم الأهلي، كما تم التأكيد على أهمية دعم مبادرة الحوار الوطني التي دعا لها الكاظمي واعتماد منهج الحوار بوصفه السبيل الوحيد للخروج من الأزمة السياسية الحالية".



كما شهد اللقاء أيضا - وفقا للبيان - التباحث في تعزيز آليات التعاون بين العراق وبعثة الأمم المتحدة في مختلف الملفات التي تدعم الاستقرار والسلم المجتمعي.