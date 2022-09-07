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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قال جون كيري المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص لشؤون التغير المناخي، إن 15 مليون شخص حول العالم يموتون بسبب الانبعاثات.

جون كيري: 15 مليون شخص حول العالم يموتون بسبب الانبعاثات

وأضاف كيري في كلمته أمام منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائى الذي انطلق اليوم في العاصمة الإدارية الجديدة، إن العالم يدفع ثمن عدم الاستجابة لنداءات أخطار تغير المناخ،مضيفا "دولتنا ثاني أكبر متسبب في الانبعاثات"

وقال كانت لدينا 9 فعاليات مختلفة العام الماضي خاصة بالمناخ تكلفت اكثر من مليار دولار،كما يجب مساعدة الدول النامية للانتقال إلى خفض الانبعاثات.

وتابع "علينا أن نقدم للقطاع الخاص المنح للاتجاه إلى خفض الانبعاثات والمساعدة في مواجهة التغيرات المناخية"

وحذر قائلا، إذا لم نستجيب الآن لمواجهة التغيرات المناخية ستكون التكلفة أكبر،مستدركا، ليس لدي شك بأن العالم سوف يصل إلى اقتصاد كربوني منخفض.

ويتضمن المنتدى الذي انطلق اليوم بحضور الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، العديد من المحاور في إطار حشد الموارد والتمويل لأجندة قضية تغير المناخ وتداعياتها؛ فضلًا عن استعراض الجهود والتدابير الوطنية المتخذة في هذا الصدد حيث يهدف المنتدى في المقام الأول إلى الانتقال من مرحلة التعهدات إلى مرحلة التنفيذ وتحويل الالتزامات المالية إلى فرص حقيقية.

كما يشمل المنتدى عقد مائدة مستديرة حول الترويج للمشروعات القابلة للاستثمار في مصر تمهيدًا لطرحها في القمة العالمية للمناخ بشرم الشيخ نوفمبر القادم، وذلك بمشاركة وزراء المالية والاقتصاد والبيئة الأفارقة؛ فضلًا عن لفيف من كبار المسئولين والشخصيات الدولية وشركاء التنمية والمؤسسات المالية الدولية وممثلي المجتمع المدني ومراكز الأبحاث والفكر.

ويستمر المنتدى واجتماع وزراء المالية والاقتصاد والبيئة الأفارقة، على مدى ثلاثة أيام، بتنظيم وزارة التعاون الدولي، بالشراكة مع وزارات الخارجية والمالية والبيئة، وبالتعاون مع اللجنة الاقتصادية لإفريقيا بالأمم المتحدة.

عادت دول أوروبية مؤخرا إلى الفحم والطاقة النووية لتوليد الكهرباء، في ظل شح إمدادات الغاز الطبيعي، بسبب تبعات الحرب الروسية الأوكرانية.

والفحم هو مصدر وقود وفير وغير مكلف نسبيا لإنتاجه وتحويله إلى طاقة مفيدة، لكن أسعاره ارتفعت في الشهور الأخيرة بسبب ارتفاع الطلب من جانب أوروبا؛ ومع ذلك، فإن إنتاج واستخدام الفحم يؤثر على البيئة.



تستخدم بعض محطات الطاقة الكهربائية أجهزة تنقية الغاز (معدات إزالة الكبريت من غاز المداخن) لتقليل كمية الكبريت الخارجة من مداخنها، لكنها غير كافية لاعتماد الفحم مصدر مقبولا لتوليد الكهرباء.

وتنجم العديد من الانبعاثات الرئيسية عن احتراق الفحم، منها ثاني أكسيد الكبريت (SO2) الذي يساهم في هطول الأمطار الحمضية وأمراض الجهاز التنفسي.

كذلك، أكاسيد النيتروجين (NOx)، والتي تساهم في حدوث الضباب الدخاني وأمراض الجهاز التنفسي، والجسيمات التي تساهم في حدوث الضباب الدخاني والضباب وأمراض الجهاز التنفسي وأمراض الرئة.

ومن بين الانبعاثات، ثاني أكسيد الكربون (CO2)، وهو غاز الدفيئة الأساسي الناتج عن حرق الوقود الأحفوري (الفحم والنفط والغاز الطبيعي).

ومن بين الانبعاثات، الزئبق والمعادن الثقيلة الأخرى، والتي تم ربطها بكل من الأضرار العصبية والنمائية للإنسان والحيوانات الأخرى، إلى جانب الرماد المتطاير ورماد القاع، وهما بقايا تنشأ عندما تحرق محطات توليد الطاقة الفحم.

في الماضي، كان الرماد المتطاير ينطلق في الهواء من خلال المداخن، لكن القوانين تتطلب الآن أن يتم التقاط معظم انبعاثات الرماد المتطاير بواسطة أجهزة التحكم في التلوث.

في الولايات المتحدة، يتم تخزين الرماد المتطاير ورماد القاع بشكل عام بالقرب من محطات توليد الطاقة أو وضعها في مدافن النفايات.

ويعتبر تسرب التلوث من تخزين رماد الفحم ومدافن النفايات إلى المياه الجوفية والعديد من المستودعات الكبيرة لرماد الفحم الذي تمزق من الاهتمامات البيئية.

يقول مؤيدو الطاقة النووية إنها يمكن أن تساعد في فطم الاقتصاد عن الوقود الأحفوري الملوث؛ ولكن تثير أحدث الأرقام الخاصة بانبعاثات ثاني أكسيد الكربون العالمية تساؤلات حول جهود العالم لمعالجة أزمة المناخ.

من المقرر أن ترتفع انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة 4.9% في عام 2022، مقارنة بالعام السابق، وفقا لدراسة نُشرت في وقت سابق من هذا الشهر بواسطة Global Carbon Project، وهي مجموعة من العلماء الذين يتتبعون الانبعاثات.

لكن ماذا عن الطاقة النووية؟ يقول مؤيدو مصدر الطاقة المثير للجدل إنه طريقة صديقة للمناخ لتوليد الكهرباء. على أقل تقدير، إنه شيء يمكننا استخدامه حتى نتمكن من تطوير بدائل شاملة.

الطاقة النووية مسؤولة أيضا عن انبعاثات غازات الاحتباس الحراري؛ في الواقع، لا يوجد مصدر للطاقة خال تماما من الانبعاثات.

عندما يتعلق الأمر بالطاقة النووية، ينتج عن استخراج اليورانيوم ونقله ومعالجته انبعاثات؛ تؤدي عملية البناء الطويلة والمعقدة لمحطات الطاقة النووية أيضا إلى إطلاق ثاني أكسيد الكربون.

تختلف النتائج بشكل كبير، اعتمادا على ما إذا كنا نأخذ في الاعتبار عملية توليد الكهرباء فقط، أو نأخذ في الاعتبار دورة الحياة الكاملة لمحطة الطاقة النووية.

تقرير صدر في عام 2014 من قبل الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ (IPCC) التابعة للأمم المتحدة، على سبيل المثال، قدر نطاقًا يتراوح بين 3.7 إلى 110 جراما من مكافئ ثاني أكسيد الكربون لكل كيلو واط في الساعة.

وإذا تم تضمين دورة الحياة الكاملة للمحطة النووية في الحساب، فإن الطاقة النووية تأتي بالتأكيد قبل الوقود الأحفوري مثل الفحم أو الغاز الطبيعي كملوث كبير.

الطاقة النووية تطلق 3.5 أضعاف ثاني أكسيد الكربون لكل كيلوواط / ساعة من أنظمة الألواح الشمسية الكهروضوئية؛ وبالمقارنة مع طاقة الرياح البرية، فإن هذا الرقم يقفز إلى 13 مرة أكثر من ثاني أكسيد الكربون؛ وعند مواجهة الكهرباء من منشآت الطاقة الكهرومائية، تولد الطاقة النووية 29 مرة أكثر من الكربون.