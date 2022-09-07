شكرا لقرائتكم خبر عن القوات الحكومية اليمنية تصد هجمات حوثية جديدة شرق وغرب تعز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت القوات الحكومية اليمنية، إنها صدت خلال الساعات الـ24 ماضية، هجمات حوثية استهدفت مواقعها شرق وغرب تعز.

وأشارت القوات، وفقا لقناة "اليمن" الإخبارية اليوم الأربعاء، إلى أنها صدت هجومين على التوالى فى جبهة الضباب غرب تعز و العنين في مديرية جبل حبشي بالريف الغربي للمحافظة .

وبحسب مصادر عسكرية، فإن الأحياء السكنية في المناطق الشرقية كانت هدفا لقصف حوثي، إضافة إلى قصف آخر طال الأحياء السكنية في المطار القديم شمال غرب تعز .

وكان محور تعز العسكري قد أعلن سابقا عن رصده 4 آلاف و 450 خرقا حوثيا للهدنة منذ الثاني من إبريل الماضي، الأمر الذي أسفر عن مقتل 30 عسكريا وإصابة 131 آخرين ، كما أسفرت الخروقات الحوثية، عن مقتل 12 مدنيا وجرح 54 آخرين بينهم نساء وأطفال.

