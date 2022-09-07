شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس موريتانيا يجري تعديلا جزئيا على الحكومة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى الرئيس الموريتاني، محمد ولد الشيخ الغزواني، مساء أمس الثلاثاء، تعديلا جزئيا على حكومة الوزير الأول محمد ولد بلال.

وحسب موقع سبوتنيك، أعاد التعديل إلى الفريق الحكومي، الدكتور مولاي ولد محمد الأغظف، وزيرا أمينا عامًا لرئاسة الجمهورية، بدلا عن رئيس الوزراء السابق، المهندس يحي ولد أحمد الوقف، الذي تم تكليفه بحقيبة الزراعة.

وتولى آدما بوكار سوكو منصب وزير التهذيب الوطني وإصلاح النظام التعليمي، والمختار أحمد يدالي وزيرا للتحول الرقمي والابتكار وعصرنة الإدارة.

كما تولى إبراهيم فال ولد محمد لمين وزيرا للتنمية الحيوانية، وإنيانج مامودو وزيرا للتشغيل والتكوين المهني، والناني ولد أشروقة وزيرا للتجهيز والنقل مع ملف الناطق باسم الحكومة.

وشملت التعديلات أيضا تولي محمد ولد أسويدات وزيرا للثقافة والشباب والرياضة والعلاقات مع البرلمان، ولاليا علي كامارا وزيرة للبيئة والتنمية المستدامة.