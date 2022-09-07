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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - كشفت هواوي عن مواصفات هاتفها الجديد الذي تتوقع له أن يحقق مبيعات كبيرة، ويعيدها للمنافسة في عالم الأجهزة الذكية.

شركة هواوي تبرز من جديد من خلال هاتف مميز وسعره منافس

ويأتي هاتف Huawei nova 10z بهيكل مقاوم للماء والغبار بأبعاد (160.7/73.3/8.4) ملم، وزنه 179 غ.

أما شاشته فأتت IPS LCD بمقاس 6.6 بوصة، دقة عرضها (2400/1080) بيكسل، ترددها 120 هيرتزا، ومعدل سطوعها 399 شمعة/م تقريبا.

ويعمل الهاتف بنظام HarmonyOS 2.0، ومعالج متطور ثماني النوى، وذواكر داخلية 128/256 غيغابايت.

أما الكاميرا الرئيسية فيه فحصلت على 3 عدسات بدقة (64+8+2) ميغابيكسل، وفيها عدسة لتصوير الماكرو، والكاميرا الأمامية جاءت بدقة 16 ميغابيكسل.

وزود الهاتف بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C 2.0، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، وماسح لبصمات الأصابع سريع الأداء، وبطارية بسعة 4000 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 40 واطا، أما سعره المتوقع في الأسواق العالمية فسيكون نحو 260 يورو.

يلجأ الكثيرون إلى اعتماد نصائح خاطئة للحفاظ على عمر بطارية هواتفهم وجودة عملها، فما هي الطرق الأمثل للحفاظ على البطارية؟

وحول الموضوع قال الخبير التقني وكبير المختصين في هيئة الرقابة على جودة المنتجات في روسيا، سيرغي كوزمينكو في مقابلة مع وكالة برايم: "كان العديد من موظفي المبيعات في متاجر الإلكترونيات يوصون الزبائن بتفريغ بطارية الهاتف بالكامل ومن ثم إعادة شحنها وتفريغها مرة أخرى عند شراء هاتف جديد، هذه النصيحة تنطبق على بطاريات النيكل التي كانت تستخدم في الهواتف منذ أكثر من 10 سنوات، الهواتف الحديثة تستخدم بطاريات أيونات الليثيوم، وهذه النصائح غير ذات صلة بها".



وأضاف "مع الهواتف الذكية الحديثة ينصح بالحفاظ على مستوى شحن البطارية ما بين 20 و80%، والأمر المهم أيضا هو عدم وضع الهاتف على الشحن طوال الليل، فهذا الأمر يتسبب بملء وتفريغ شحن البطارية بشكل متكرر أثناء الليل ما يتسبب بتلفها".

وشدد الخبير على "ضرورة عدم استعمال شواحن أو كوابل شحن غير تلك الأصلية التي تطرحها الشركة المصنعة للهاتف، حتى ولوكان شاحن الهاتف الأصلي بدأ يفقد بعض قدراته على الشحن".

وكان الخبير التقني ورئيس وكالة Content Review، سيرغي بولوفينكوف قد أشار في وقت سابق إلى أن "بطاريات الهواتف الذكية تفقد شيئا من قدرات عملها بعد عامين تقريبا من استخدام الهاتف، لذا ينصح باستبدال تلك البطاريات في حل لاحظ المستخدم تراجعا ملحوظا في أدائها".

كشفت Tecno عن حاسبها المحمول الأحدث الذي صمم ليكون منافسا قويا لحواسب آسوس وآبل المحمولة الجديدة.

ويأتي حاسب MEGABOOK T1 بهيكل متين مصنوع من الألومينيوم، سماكته 14.8 ملم، ويزن نحو 1.48 كلغ للنسخة الأكبر من الجهاز.

وزود الحاسب بشاشة IPS بمقاس 15.6 بوصة، دقة عرضها (1920/1080) بيكسل، تتميز بمعدل سطوع يبلغ 350 شمعة / م 2، بالإضافة إلى تغطية 100٪ لمساحة ألوان sRGB، وتملتلك شهادة من TÜV Rheinland تؤكد انخفاض مستوى الإشعاع الأزرق وغياب الوميض وهذا من شأنه تقليل الضغط على عيون المستخدم.

ويضمن الأداء الممتاز لهذا الحاسب معالجات Intel Core من الجيل الحادي عشر ومعالجات Intel Core i5-1155G7 وCore i7-1195G7، يصل ترددها إلى 4.4 غيغاهيرتز، ومعالجات رسوميات Intel Iris Xe.

ودعمت نماذج هذا الحاسب بذواكر وصول عشوائي DDR4 بسعة 12 و16 غيغابايت، وأقراص تخزين داخلية SSD بسعة 512 غيغابايت و1 تيرابايت.

وجهزت Tecno هذه الأجهزة بمكبرات صوت عالية الأداء،، ومنفذ USB 3.1، ومنفذي USB 3.0، بالإضافة إلى HDMI، ومنفذ microSD، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، وتقنياتWi-Fi 6 وBluetooth 5 للاتصال اللاسلكي.