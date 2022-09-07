شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت ترحب بتعيين عبدالله باتيلى رئيسا لبعثة الأمم المتحدة للدعم فى ليبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت وزارة الخارجية الكويتية عن ترحيبها بإعلان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، تعيين عبدالله باتيلي ممثلا خاصا له ورئيسا لبعثة الأمم المتحدة للدعم فى ليبيا#### (UNSMIL) ####وذلك خلفا ليان كوبيش .

وأشادت الخارجية الكويتية - في بيان لها اليوم الأربعاء، بخبرة باثيلي واطلاعه على الملف الليبي، معربة عن املها في ان تسهم هذه الخبرة الواسعة في مساعدة الاشقاء في ليبيا في العمل نحو الانتقال إلى الدولة الديمقراطية المدنية الحديثة التي يتطلع إليها الشعب الليبي الشقيق، وداعية في الوقت ذاته جميع الأطراف الليبية إلى التعاون الكامل معه والاستفادة من هذا التطور الإيجابي.

واثنت الخارجية الكويتية على الدور المحوري للأمين العام للأمم المتحدة وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ####(UNSMIL) ####في مساندة مساعي الليبيين للوصول إلى حل سلمي للأزمة في ليبيا، كما اكدت على دعمها الكامل لعمل المبعوث الجديد للدفع باتجاه الحل السياسي الشامل، الذي يعجل بإصدار قاعدة دستورية توافقية، تمهيداً لإجراء الانتخابات الرئاسية والنيابية المنتظرة.