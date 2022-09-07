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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تأجل إطلاق صاروخ "آريان 5" الأوروبي بالقمر الصناعي Eutelsat للاتصالات والإنترنت السريع إلى 8 سبتمبر الجاري.

أفاد بذلك الثلاثاء 6 سبتمبر المكتب الصحفي لشركة Arianespace الفرنسية.

تأجيل إطلاق قمر صناعي أوروبي للاتصالات والإنترنت (الأسباب)

وجاء في بيان نشرته الشركة أنه تم تأجيل بعثة VA258 المخطط لإطلاقها في 6 سبتمبر من مركز غوانا الفضائي لظروف الطقس السيئ.

ويشار إلى أن القمر الصناعي في الأمان وحالته مستقرة. ويتوقع أن يتم إطلاقه في 8 سبتمبر الجاري.

يذكر أن القمر الصناعي Eutelsat KONNEKT VHTS مخصص لتوفير الانترنت بسرعة 500 غيغابيت في الثانية في أوروبا. وسيستخدم القمر الصناعي كذلك للاتصالات المختلفة، بما في ذلك الاتصالات الجوية والبحرية.

وأعاد المكتب الصحفي إلى الأذهان أن شركة Arianespace تطلق القمر الصناعي الـ37 لشبكة Eutelsat.

أعلن القائمون على شبكة Odnoklassniki الروسية للتواصل الاجتماعي عن إطلاق تحديث واسع النطاق يحمل ميزات جديدة لمستخدمي الشبكة.

وقال بيان صادر عن الموقع الرسمي للشبكة "أطلقت في الأول من سبتمبر الجاري تحديثات واسعة لشبكة Odnoklassniki، حملت معها العديد من الميزات للمستخدمين، ومن بين أبرز الخدمات الجديدة جاءت خدمة (هواياتي) التي يستطيع المستخدم من خلالها الوصول إلى الأخبار والمنشورات التي تتعلق بالأشياء والهوايات التي يهتم بها".

وأضاف البيان "الخوارزميات الجديدة التي حصلت عليها الشبكة ستمكن خدمة (هواياتي) من العثور على المنشورات التي تتعلق بأمور معينة تهم المستخدم مثل المنشورات التي تتعلق بالطبيعة أو الحيوانات، ومن خلالها سيكون المستخدم قادرا على الوصول إلى معلومات أكثر تفصيلا عن أنواع معينة من الحيوانات الأليفة وسلالاتها على سبيل المثال".

وقال رئيس الشبكة، أنطون فيدشين: "إن الخدمة الجديدة ستجتذب أهم المدونين على الشبكة، وستمنحهم فرصة لعرض مواضيع مختلفة تتعلق بهوايات الناس المختلفة والتي من ضمنها هواية صيد الأسماك أو الطبخ أو التطريز أو صناعة الأزياء والعديد من الأمور التي يهتم بها رواد الشبكات الاجتماعية بروسيا.

ألقى رئيس شركة "سبيربنك" الروسية، غيرمان غريف يوم 1 سبتمبر محاضرة في إطار فاعلية "ماراثون المعرفة" التنويرية الروسية بعنوان "الإنسان والتكنولوجيا".

حيث قال إن هناك 7 مبتكرات محورية ستطوّرها البشرية وهي: الذكاء الاصطناعي، الإنترنت فائق السرعة، التكنولوجيات البيولوجية، الحسابات الكمومية والسحابية، Web 3.0 (الإنترنت غير المركزي)، الواقع المعزّز والواقع الافتراضي.

وقال إن التكنولوجيات السحابية تعتبر في الوقت الراهن أكثر نضوجا. أما الذكاء الاصطناعي فيجلب منفعة قصوى لقطاع الأعمال والمجتمع. لكن من المستحيل تطوير كل منهما من دون الإنترنت فائق السرعة. لذلك يعمل عدد كبير من العلماء والشركات على تطويره.

ثم تطرق غريف إلى تكنولوجيا الاتصال 6G وقال إن التطبيق الصناعي لـ6G التي ستضمن التوصيل الدائم بمصادر المعلومات والقدرات الحاسوبية سيبدأ بحلول عام 2026، وأضاف أنه لن تبقى في العالم بعد 10 أعوام أنظمة وخوادم حاسوبية لا تستخدم تكنولوجيات سحابية.

وقال إن روسيا تتقدم على السوق العالمية في مجال تطبيق التكنولوجيات السحابية التي ستصبح قريبا رخيصة ومتاحة للجميع.

وقال إن شبكة الذكاء الاصطناعي التي تستخدمها شركة "سبير" تعلمت محاكاة بعض الوظائف المعرفية للإنسان مثل البصر والسمع والقدرة على تحويل المعلومات. وبمقدورها الآن إنتاج صور باستخدام 12 مليار صفة. كما بمقدورها رسم لوحة فنية بعد تلقي شروط ومواصفات معيّنة، فضلا عن تأليف الموسيقى وأداء غيرها من الوظائف الإبداعية. ولا يمكن بالطبع مقارنتها بإبداع الفنان، لكن التقدم مستمر.

أعلن القائمون على شبكة Odnoklassniki الروسية للتواصل الاجتماعي عن إطلاق برنامج جديد لدعم مستخدمي الشبكة وتمكينهم من تحقيق أرباح مادية عبر المحتوى الذي ينشرونه على الشبكة.

وتبعا للمعلومات التي أوردتها المواقع التابعة للشبكة فإن "برنامج الدعم الجديد سيشمل أصحاب ومؤسسي المجموعات وصناع المحتوى على الشبكة، إذ سيتمكن صاحب المجموعة من الحصول على عائدات مادية مقابل الفيديوهات والإعلانات التي تظهر على مجموعته".

وليحصل صاحب المجموعة على العائدات المادية يشترط أن تضم مجموعته 1000 شخص على الأقل، كما يفترض أن تكون مدة مقطع الفيديو الذي ينشره عبر المجموعة لا تقل عن دقيقة واحدة، وأن يحقق المقطع 10000 مشاهدة على الأقل".

وأشار القائمون على Odnoklassniki أن برنامج الدعم الجديد سيضمن الحفاظ على قواعد النشر العامة في الشبكة، وسيحفظ حقوق النشر والملكية لأصحاب الفيديوهات ومؤسسي المجموعات، وأن العائدات المادية ستعتمد على الإحصاءات التي تتضمن تفاعل الجمهور مع مقاطع الفيديو بشكل أساسي.

وتطلق الشبكة كل فترة برامج جديدة لدعم المستخدمين ومساعدتهم على تحقيق العائدات المادية، كما يعمل القائمون عليها باستمرار لإضافة ميزات جديدة تجعل استعمال الإنترنت أكثر فائدة للمستخدمين.