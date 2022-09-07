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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - يلجأ الكثيرون إلى اعتماد نصائح خاطئة للحفاظ على عمر بطارية هواتفهم وجودة عملها، فما هي الطرق الأمثل للحفاظ على البطارية؟

نصائح بسيطة تساعد في الحفاظ على بطارية الهاتف.. ما هي؟

وحول الموضوع قال الخبير التقني وكبير المختصين في هيئة الرقابة على جودة المنتجات في روسيا، سيرغي كوزمينكو في مقابلة مع وكالة برايم: "كان العديد من موظفي المبيعات في متاجر الإلكترونيات يوصون الزبائن بتفريغ بطارية الهاتف بالكامل ومن ثم إعادة شحنها وتفريغها مرة أخرى عند شراء هاتف جديد، هذه النصيحة تنطبق على بطاريات النيكل التي كانت تستخدم في الهواتف منذ أكثر من 10 سنوات، الهواتف الحديثة تستخدم بطاريات أيونات الليثيوم، وهذه النصائح غير ذات صلة بها".



وأضاف "مع الهواتف الذكية الحديثة ينصح بالحفاظ على مستوى شحن البطارية ما بين 20 و80%، والأمر المهم أيضا هو عدم وضع الهاتف على الشحن طوال الليل، فهذا الأمر يتسبب بملء وتفريغ شحن البطارية بشكل متكرر أثناء الليل ما يتسبب بتلفها".

وشدد الخبير على "ضرورة عدم استعمال شواحن أو كوابل شحن غير تلك الأصلية التي تطرحها الشركة المصنعة للهاتف، حتى ولوكان شاحن الهاتف الأصلي بدأ يفقد بعض قدراته على الشحن".

وكان الخبير التقني ورئيس وكالة Content Review، سيرغي بولوفينكوف قد أشار في وقت سابق إلى أن "بطاريات الهواتف الذكية تفقد شيئا من قدرات عملها بعد عامين تقريبا من استخدام الهاتف، لذا ينصح باستبدال تلك البطاريات في حل لاحظ المستخدم تراجعا ملحوظا في أدائها".

كشفت شركة نوكيا عن مواصفات هاتفها الجديد الذي تتوقع له أن يحقق مبيعات ممتازة ويكون منافسا قويا في عالم أجهزة أندرويد الحديثة.

ويأتي هاتف Nokia X30 الجديد بهيكل مقاوم للماء والغبار وفق معيارIP67، أبعاده (158.9/73.9/8) ملم، وزنه 185غ.

وحصل على شاشة AMOLED بمقاس 6.43 بوصة، دقة عرضها (2400/1080) بيكسل، ترددها 90 هيرتزا، ومعدل سطوعها 409 شمعة/م تقريبا، وحميت هذه الشاشة بزجاج Corning Gorilla Glass Victus المقاوم للصدمات والخدوش.

ويضمن الأداء الممتاز له نظام تشغيل Android 12، ومعالج Qualcomm Snapdragon 695 5G، ومعالج رسوميات Adreno 619، وذواكر وصول عشوائي 6 و8 غيغابايت، وذواكر داخلية 128/256 غيغابايت.

Video Player

أما الكاميرا الأساسية فيه فأتت بدقة (50+13) ميغابيكسل، والكاميرا الأمامية جاءت بدقة 16 ميغابيكسل قادرة على توثيق فيديوهات FHD بمعدل 30 إطارا في الثانية.

ودعمت نوكيا هذا الهاتف بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، ومنفذ USB Type-C 2.0، وشريحة NFC، وماسح لبصمات الأصابع، وبطارية بسعة 4200 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 33 واطا.

كشفت هواوي عن مواصفات هاتفها الجديد الذي تتوقع له أن يحقق مبيعات كبيرة، ويعيدها للمنافسة في عالم الأجهزة الذكية.

ويأتي هاتف Huawei nova 10z بهيكل مقاوم للماء والغبار بأبعاد (160.7/73.3/8.4) ملم، وزنه 179 غ.

أما شاشته فأتت IPS LCD بمقاس 6.6 بوصة، دقة عرضها (2400/1080) بيكسل، ترددها 120 هيرتزا، ومعدل سطوعها 399 شمعة/م تقريبا.

ويعمل الهاتف بنظام HarmonyOS 2.0، ومعالج متطور ثماني النوى، وذواكر داخلية 128/256 غيغابايت.



أما الكاميرا الرئيسية فيه فحصلت على 3 عدسات بدقة (64+8+2) ميغابيكسل، وفيها عدسة لتصوير الماكرو، والكاميرا الأمامية جاءت بدقة 16 ميغابيكسل.

وزود الهاتف بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C 2.0، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، وماسح لبصمات الأصابع سريع الأداء، وبطارية بسعة 4000 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 40 واطا، أما سعره المتوقع في الأسواق العالمية فسيكون نحو 260 يورو.