شكرا لقرائتكم خبر عن قائد الجيش اللبنانى يؤكد أهمية تأمين الدعم للمؤسسة العسكرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد قائد الجيش اللبنانى العماد جوزاف عون على أهمية تأمين الدعم للمؤسسة العسكرية وخصوصا ما يرتبط بالاحتياجات الأساسية كالوقود والعلاج، فى ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التى يمر بها لبنان.

جاء ذلك خلال لقاءاته مع عدد المسئولين العسكريين خلال زيارته إلى إيطاليا.

وأكد الجيش اللبناني، في بيان له اليوم، أن العماد عون التقى بوزير الدفاع الإيطالى لورينزو جويرينى الذى أكد عزم بلاده على دعم المؤسسة العسكرية اللبنانية بجميع الإمكانات المتاحة، كما حضر اللقاء رئيس أركان الدفاع الإيطالي الأدميرال جوسيبي كافو دراجون الذي أشاد بأداء المؤسسة العسكرية خلال هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ لبنان.

وأضاف البيان أن العماد عون التقى بمدير عام التسليح الحربي في وزارة الدفاع الإيطالية الجنرال لوتشيانو بورتولانو الذي شدد على ضرورة مساعدة الجيش.

من جانبه، وجه قائد الجيش اللبنانى الشكر لدولة إيطاليا ووزير الدفاع ورئيس الأركان ومدير عام التسليح الحربي.