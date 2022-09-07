شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر السلطات الصحية في كينيا تعلن تسجيل 20 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت السلطات الصحية في كينيا، تسجيل 20 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"؛ ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة الحالية بالفيروس في البلاد إلى 338 ألفًا و234 حالة.

وأفادت "الصحة" في بيان أمس الثلاثاء، أنه لم يسجل أي حالات وفاة بالفيروس في البلاد ليظل عدد الوفيات 5674 حالة وفاة.

السلطات الصحية في كينيا تعلن تسجيل 20 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"

وارتفعت حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا حول العالم إلى 583 مليونا و31 ألفا و596 إصابة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 6 ملايين و416 ألفا و288 حالة وفاة، الأمر الذى دفع إدارة الغذاء والدواء الأمريكية إلى المطالبة بتحديث الجرعات المعززة للقاحات المضادة للفيروس.

وأفادت جامعة جونز "هوبكنز" الأمريكية، بأن الولايات المتحدة سجلت أكبر عدد من حالات الإصابة حول العالم، الذى بلغ أكثر من 91.9 مليون إصابة، فى حين تجاوزت حصيلة الهند 44.1 مليون إصابة، لتحتل المرتبة الثانية، تليها البرازيل بأكثر من 33.9 مليون، وتصدرت الولايات المتحدة، وفق أحدث الإحصائيات، قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس، بأكثر من مليون و32 ألف حالة، تلتها البرازيل فى المرتبة الثانية بـ 679 ألفا و536 حالة وفاة، ثم تأتى الهند فى المرتبة الثالثة بإجمالي 526 ألفا و600 وفاة.

من جهتها، أوصت إدارة الغذاء والدَّواء الأمريكية شركات اللقاحات بتحديث الجرعات المُعَزِّزة للقاحات المضادة لكورونا، وذلك من أجل استهداف مُتَحَوِّرات "أوميكرون" الجديدة، يأتى هذا استجابةً من جانب الإدارة لتوصيات قدمتها لجنة استشارية تابعة لها ومعنية باللقاحات والمنتجات البيولوجية ذات الصلة، والتى (أى اللجنة) كانت أجرت تصويتًا، عقب اجتماعٍ عام عُقد فى 28 يونيو الماضى، بشأن تطوير جرعات معزِّزَة مُصمَّمة خصيصًا لمُتَحَوِّرات "أوميكرون"، وكانت نتيجة التصويت 19 صوتًا مؤيدًا فى مقابل صوتين معارضَين، وقد تُطرَح هذه الجرعات المُعَزِّزة الجديدة خلال خريف العام الحالى.

إلى ذلك، أكد طبيب البيت الأبيض، كيفين أوكونور، أن الرئيس، جو بايدن، لا يزال يشعر بأنه "بصحة جيدة للغاية" بينما لاتزال فحوصه إيجابية لكوفيد 19، وأضاف، فى مذكرة، أن الرئيس سيواصل إجراءات العزل الصارمة لحين تحول الفحوص إلى سلبية.

على صعيد آخر، أعلنت الإدارة الأمريكية أن مرض جدرى القرود يمثل حالة طوارئ صحية عامة، مع تزايد الحالات فى جميع أنحاء البلاد، وقال وزير الصحة والخدمات الإنسانية، خافيير بيسيرا، فى بيان، أمس، إن هذا الإجراء سيؤدى إلى تعزيز وتسريع استجابة الإدارة للانتقال السريع والمستمر لجدرى القرود فى الولايات المتحدة والعالم، وكذلك يعتبر إشارة على الجدية والإلحاح اللذين تستجيب بهما الإدارة.

يأتى هذا فى الوقت الذى تدرس فيه الولايات المتحدة استخدام طريقة جديدة لحقن لقاح جدرى القرود للمصابين بالمرض من أجل توفير المزيد من الجرعات، حيث قال الدكتور، روبرت كاليف، مفوض إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، إنّ الإدارة الأمريكية تدرس تغيير طريقة حقن الأطباء للقاحات جدرى القرود كى تتمكّن من تحقيق أقصى استفادة من الإمدادات المتاحة.

وكانت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، أعلنت أنه 3 من كل 5 أشخاص في البلاد، صاروا يتمتعون بأجسام مضادة لفيروس كورونا جراء الإصابة سابقا بالمرض.

وأفادت المراكز، أن نسبة الأشخاص الذين يمتلكون أجساما مضادة طبيعية ضد كورونا بشكل كبير من 34% من السكان في ديسمبر إلى 58% في فبراير خلال موجة العدوى غير المسبوقة التي يقودها متحور "أوميكرون" شديد العدوى.

وفي وقت سابق، قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تادروس أدهانوم، إن المتحور أوميكرون من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" ينتشر بكثافة، ويؤدي إلى دخول حالات كثيرة للمستشفيات.

وأوضح "أدهانوم" في مؤتمر صحفي بمقر المنظمة في جنيف، أنه من الخطأ الاعتقاد بأن المتحور ليس خطيرًا مشيًرا إلى أن عدد الحالات المصابة به الأسبوع الماضي وصل إلى نحو 18 مليون حالة.

وأعرب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، من الخشية من أثر الانتشار السريع لأوميكرون على النظم الصحية في الدول، وعلى العاملين الصحيين المنهكين، ومع انتشار أوميكرون في العالم فهناك خطر من ظهور متحورات جديدة.

وأفاد أن الأسابيع القادمة تظل حساسة بالنسبة للنظم الصحية، مشددًا على أنه لم يأت الوقت بعد لكي يتم التوقف عن اتخاذ الاحتياطات، ودعا إلى الاستمرار في القيام بتدابير الحماية المعروفة للحماية من فيروس كورونا.

وأكد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، "أنه إن لم يتغير منهج العمل في الوصول للقاحات فإن العالم قد يصل إلى مرحلة أكثر خطورة".

وفي وقت سابق كشفت السلطات الصحية الأمريكية، أن خطر الوفاة جرّاء كوفيد ينخفض بـ11 مرة واحتمال نقل المصابين إلى المستشفيات بعشر مرات في أوساط الأشخاص الذين تلقوا كامل جرعات اللقاحات المضادة.

وجاءت البيانات من 3 أبحاث جديدة نشرتها مراكز ضبط الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة، وأكدت جميعها فعالية لقاحات كوفيد في منع حدوث أي مضاعفات شديدة حال الإصابة بالوباء.

وقالت مسؤولة كبيرة في منظمة الصحة العالمية، إن العالم "لم يتخط مرحلة الخطر" في مواجهة وباء كوفيد-19، رغم الاعتقاد السائد بأن الجائحة شارفت على الانتهاء.

وأشارت ماريا فان كيركوف إلى أن أغلب المتوفين مؤخرا من جراء فيروس كورونا هم غير ملقحين، منتقدة "المعلومات المغلوطة والمضللة" حول الوباء والتي يتم تداولها عبر الإنترنت.

وأوضحت فان كيركوف خلال مؤتمر مباشر عبر قنوات منظمة الصحة العالمية على وسائل التواصل الاجتماعي، "الوضع لا يزال ديناميكيا للغاية. إنه ديناميكي لأننا لسنا مسيطرين على الفيروس". مضفة "لم نتخط مرحلة الخطر. لا نزال إلى حد بعيد في وسط هذه الجائحة. لكن أين تحديدا... نحن لسنا متأكدين بعد، لأننا بصراحة لا نستخدم ما لدينا حاليا من وسائل لكي تجعلنا قريبين من النهاية".

كما قالت فان كيركوف "ما يصعب علي فهمه هو أن وحدات العناية المشددة والمستشفيات في بعض المدن مليئة والناس يموتون، وعلى الرغم من ذلك الناس في الشوارع يتصرفون وكان الأمر انتهى تماما". وشددت على أن كوفيد-19 لن يُقضى عليه والسبب في ذلك الطريقة التي تعامل فيها العالم مع الأزمة.

هذا ونوهت المسؤولة الصحية بأن المتوفين مؤخرا من جراء فيروس كورونا هم بغالبيتهم غير ملقحين. وانتقدت المسؤولة في منظمة الصحة المعلومات المغلوطة والمضللة حول الوباء التي يتم تداولها على الإنترنت. وقالت إن هذه المعلومات "تؤدي إلى وفيات. لا مجال لتنميق الأمر".

ولفتت المسؤولة التقنية عن مكافحة كوفيد-19 إلى أن منظمة الصحة العالمية تجري مناقشات حول ما سيكون عليه وضع الجائحة في فترة الثلاثة أشهر إلى الـ 18 شهرا المقبلة. متوقعة السيطرة على كوفيد-19 في نهاية المطاف.

وقالت في هذا السياق "لكن ستبقى هناك جيوب من الأفراد غير الملقحين، إما لعدم توفر اللقاح لهم أو لرفضهم التلقيح أو لتعذر تلقيهم اللقاح"، محذرة من تجدد التفشي. وشددت على أن الفيروس لن يقضى عليه، وسيبقى موجودا. وتابعت فان كيركوف "خسرنا منذ المراحل الأولى إمكان القضاء على هذا الفيروس على الصعيد العالمي". موضحة بأن السبب في خسارة هذه الإمكانية هو "أننا لم نتصد لهذا الفيروس على الصعيد العالمي بأقوى ما أمكننا".

وقالت مديرة مراكز ضبط الأمراض والوقاية منها روشيل والينسكي للصحفيين: "كما أظهرنا في دراسة تلو الأخرى، اللقاحات فعالة".

واطلعت الدراسة الأولى على مئات آلاف الحالات في 13 منطقة أمريكية من 4 أبريل وحتى 19 يونيو، أي الفترة التي سبقت هيمنة المتحور دلتا، وقارنتها بالفترة ما بين 20 يونيو و17 يوليو.

وبين الفترتين، ارتفع احتمال إصابة الشخص الملقّح بكوفيد بدرجة ضئيلة (من 11 مرة أقل عرضة للإصابة مقارنة بغير المحصن إلى خمس مرّات).

وبقيت الحماية من تطور الحالة إلى حد يستدعي نقل المريض إلى المستشفى والوفاة أكثر استقرارا، لكنها تراجعت أكثر في أوساط الأشخاص البالغين 65 عاما فما فوق مقارنة بالأصغر سنا.

وتجري مراكز ضبط الأمراض والوقاية منها إلى جانب إدارة الغذاء والدواء تقييما بشأن الحاجة إلى جرعات معززة، ويرجح بأن المسنين سيكونون أول من يتلقاها فيما تبدأ إدارة بايدن إطلاقها في وقت لاحق هذا الشهر.

وصنّفت إحدى الدراسات، التي قيّمت فعالية اللقاحات من يونيو حتى أغسطس في أكثر من 400 مستشفى وقسم طوارئ وعيادة رعاية صحية عاجلة، فعالية اللقاحات حسب العلامة التجارية.

وكانت الفعالية ضد الحاجة للنقل إلى المستشفى الأعلى بالنسبة لموديرنا (95 بالمئة) ومن ثم فايزر (80 بالمئة) وأخيرا جونسون آند جونسون (60 بالمئة).

وبلغت الفعالية الإجمالية للوقاية من الحاجة للنقل إلى المستشفى 86 بالمئة بالنسبة لكافة الفئات العمرية لكن النسبة تراجعت إلى 76 بالمئة في أوساط البالغين 75 عاما فما فوق.

ولطالما كان أداء لقاحي فايزر وموديرنا اللذين يستخدمان تقنية "الحمض النووي الريبوزي المرسال" (الرنا) أفضل نوعا ما من جونسون آند جونسون الذي يستند إلى فيروس غدي معدل على الأرجح لأن الأخير يعطى على جرعة واحدة.

لكن لا يزال من غير الواضح سبب تفوّق موديرنا بعض الشيء على فايزر في مواجهة المتحور دلتا.

وقد يكون للأمر علاقة بمسألة أن تركيز جرعاته أعلى (100 ميكروجرام مقابل 30)، أو الفترة الأطول بين الجرعتين (أربعة أسابيع مقابل ثلاثة)، وهو أمر مرتبط باستجابة مناعية أقوى.