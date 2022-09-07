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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت الدكتورة يلينا تيخوميروفا، خبيرة التغذية الروسية، أن أكثر أنواع الأطعمة ضررا، هي تلك التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون والكربوهيدرات والملح.

الكشفت عن الأطعمة الأكثر ضررا للصحة

وتشيرالخبيرة في حديث لصحيفة "إزفيستيا"، إلى أن البلوف (البيلاف) والمعكرونة تنسب أيضا إلى الأطعمة الضارة.

وتضيف موضحة، جميع تركيبات الأطعمة التي تعطي سعرات حرارية عالية، هي ضارة وتساهم في زيادة الوزن والسمنة. وحاليا ومنذ عدة عقود ينتشر وباء السمنة الناجم عن الإفراط بالتغذية. وتحذر من أنه بعد السمنة تتطور أمراض العصر- ارتفاع مستوى ضغط الدم ومرض السكري وغيرها.



وتقول، "تنسب إلى الأطعمة الضارة، تلك الغنية بالدهون والكربوهيدرات والملح، مثل البطاطس المقلية، البلوف (لأنه يحتوي على نسبة عالية من الكربوهيدرات والدهون والملح) والمعكرونة (كربوهيدرات متبلة بصلصات دهنية مع الملح). تناول هذه الأطعمة يؤدي إلى زيادة الوزن والوذمة".

وتشير، إلى أن الجهاز الهضمي للإنسان تطور بحيث يمكنه هضم أي طعام يدخل الجسم.

وتقول، "خلال عملية الهضم تشطر البروتينات في الجهاز الهضمي إلى أحماض أمينية، والدهون إلى أحماض دهنية وثلاثي الغليسريدات، والكربوهيدرات، إلى الغلوكوز. ويساعد الغشاء المخاطي للجهاز امتصاص العناصر الغذائية منها".

وتضيف موضحة، يتمكن الجهاز الهضمي للشخص السليم من هضم جميع أنواع الأطعمة، ومع ذلك يرتبط الشعور بعدم الراحة بعد الأكل والانتفاخ وثقل في البطن، بعسر الهضم.

وتقول، "إذا كان الجهاز الهضمي للإنسان يعمل بصورة طبيعية، ولا يعاني الشخص من تفاقم الأمراض المزمنة مثل التهاب المرارة المزمن والتهاب البنكرياس والتهاب المعدة، فيمكنه تناول الطعام الذي يعجبه. أما الأشخاص الذين يعانون من مشكلات في الجهاز الهضمي وتفاقم الأمراض المزمنة، فعليهم الخضوع للفحوص اللازمة واتباع حمية غذائية محددة".

تفيد الدكتورة آنا بيلاؤوسوفا، خبيرة التغذية الروسية، بأن تناول الحليب مع البسكويت ليلا، يحسن المزاج. ولكن مثل هذا العشاء يضر بصحة بعض الناس.



وتشير الخبيرة في حديث لراديو "سبوتنيك، إلى أن الحليب الدافئ مع البسكويت هو في الواقع مزيج كلاسيكي يقدم غالبا قبل النوم للأطفال الذين تتراوح أعمارهم 3-4 أعوام. كما أن العديد من البالغين يحبون هذا المزيج، لأنه يحسن المزاج ويساعد على النوم بسرعة.

ووفقا لها، لحمض التربتوفان الأميني الموجود في الحليب تأثير مهدئ. وهذا الحمض عند غلي الحليب يتجمع في الرغوة، ويجب أخذ هذا الأمر بالاعتبار.

وتقول، "الحليب مصدر للتربتوفان فقط إذا لم تزل الرغوة من الحليب المغلي، لأنه عند إزالتها يزول الحمض الأميني معها. لذلك عند غلي الحليب يجب أن يخفق. وحمض التربتوفان هو مقدمة لهرمون السعادة السيروتونين الذي يعتبر في الليل مهدئا".

وتوضح الخبيرة لماذا يحب الكثيرون شرب الحليب في الليل مع البسكويت.

وتقول، "البسكويت، من مضادات الاكتئاب مثل الحلويات. لذلك فإن الحليب مع البسكويت هو مزيج مثالي له تأثير مهدئ وحتى منوم إلى حد ما".

وتضيف، ولكن هذا لا يلائم الجميع. فهو غير ملائم للمصابين بالنوع الأول أو الثاني من مرض السكري، وكذلك لمن يعاني من الوزن الزائد والسمنة.

وتقول، "يجب على المصابين بالنوع الأول من مرض السكري التحكم في مستوى الأنسولين، والحليب الممزوج بالبسكويت سيزيد بالتأكيد من مستوى الجلوكوز، ما يتطلب التعديل. وبالنسبة للأشخاص المصابين بالنوع الثاني من مرض السكري، وكذلك الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن والسمنة، هذا المزيج سيزيد من وزنهم عند تناوله يوميا في الليل. صحيح الحليب ليس عالي السعرات الحرارية، بيد أن البسكويت غني بالسعرات الحرارية، التي لا ينفقها الشخص في الليل، لذلك تتحول إلى أنسجة دهنية".

وتضيف، البسكويت يبطئ عملية امتصاص الكالسيوم، بغض النظر عن نوع الدقيق المصنوع منه.

وتقول، "جميع أنواع الحبوب تحتوي على مواد تعيق امتصاص الكالسيوم. والجسم يتخلص من الكالسيوم في الليل. لذلك ينصح خبراء التغذية بشرب كوب من الزبادي أو الحليب قبل النوم لتعويض نقص الكالسيوم. ولكن إذا أضفنا البسكويت إلى الحليب، يختل امتصاص الكالسيوم، وبالمناسبة، كلما ارتفعت نسبة الدسم في الحليب يكون أفضل، لأن الكالسيوم يمتص مع الدهون".