شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخليج.. فرص سقوط أمطار فى السعودية ومغبر فى الإمارات وحار بالكويت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصا على تقديم الخدمات المتكاملة للقراء الكرام، يقدم ”الخليج 365” خدمة نشر أحول الطقس في دول الخليج اليوم، فى السطور التالية: السعودية: لا تزال الفرصة مهيأة لظهور السحب الرعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير والباحة ويمتد تأثيرها إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة. في حين تنشط الرياح السطحية على طول ساحل البحر الأحمر خاصة الجزء الأوسط.



توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم الاربعاء مغبراً وغائماً جزئياً أحياناً، وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحاً، مع احتمال تكون بعض السحب الركامية شرقاً بعد الظهر، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً نهاراً مثيرة للغبار.