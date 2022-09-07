شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس القيادة باليمن يؤكد دعم الجهود الدولية الرامية لإحلال السلام وإنهاء الحرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - جدد مجلس القيادة الرئاسي فى اليمن تأكيده يدعم الجهود الأممية والدولية الرامية لإحلال السلام وإنهاء الحرب إذا ما التزمت مليشيا الحوثي بتنفيذ الالتزامات التي قطعتها للمجتمع الدولي بموجب الهدنة الانسانية .

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" ان ذلك جاء خلال لقاء عضو مجلس القيادة الرئاسي باليمن اللواء سلطان العرادة اليوم، عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع السفير الأمريكي لدى اليمن ستيفن فاجن، والذى تم خلاله بحث المستجدات والتطورات على الساحة اليمنية ، والجهود الأممية لاقرار السلام في اليمن.



وأشار اللواء العرادة إلى أن مجلس القيادة الرئاسي يعمل كل ما بوسعه في ظروف بالغة التعقيد والصعوبة، وهو ما يتطلب من الأشقاء والأصدقاء تقديم العون والمساندة من أجل العبور الآمن والتغلب على التحديات الراهنة.



من جانبه أكد السفير الأمريكي حرص بلاده على استمرار الهدنة وتنفيذ متطلباتها وصولاً إلى تحقيق السلام الشامل .. مؤكداً دعم بلاده الدائم لمجلس القيادة الرئاسي ووحدة اليمن واستقراره.