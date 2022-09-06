شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإعلام اليمني يحذر من مخطط حوثي لتغيير ديموغرافية العاصمة صنعاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني إن جماعة الحوثي تواصل عمليات النهب للأراضي والمزارع المملوكة للمواطنين في العاصمة صنعاء، محذرًا من خطورة ممارسات العناصر الممنهجة على النسيج الاجتماعي والسلم الأهلي وقيم التنوع والعيش المشترك بين اليمنيين.

وأضاف الإرياني - وفقًا لما نقلته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ نت) - أن عمليات النهب تتم تحت غطاء مؤسسات الدولة المختطفة "أراضي وعقارات الدولة، والأوقاف" والأحكام غير القانونية والباطلة الصادرة عن قضاة تابعين لها، لافتًا إلى أن الميليشيا تحاول من خلالها إحداث تغيير في التركيبة السكانية بالعاصمة صنعاء، وإنشاء حزام أمني حولها.

وأكد الإرياني بطلان أي إجراءات أو تصرف يقوم به الحوثيون بأراضي وعقارات الدولة أو المواطنين، وكل ما يترتب عليها، مطالبا المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعوثين الأممي والأمريكي بإدانة هذه الممارسات الحوثية، وممارسة ضغط حقيقي على قيادات الجماعة لوقف عمليات النهب المنظم لأراضي المواطنين في المناطق الخاضعة لسيطرتها ومحاولاتها إحداث تغيير ديموغرافي في صنعاء، والتي تصاعدت وتيرتها منذ بدء سريان الهدنة الأممية.

وفي السياق ذاته، أدان معمر الإرياني الهجوم الإرهابي الذي استهدف نقطة أمنية في مديرية أحور بمحافظة أبين، وأسفر عن مقتل وإصابة العشرات من القوات الأمنية، بالإضافة إلى مقتل 7 من الإرهابيين الذين نفذوا الهجوم.

وأكد الإرياني أن الهجوم يؤكد من جديد التخادم بين عناصر الحوثي التابعة لإيران والتنظيمات الإرهابية "داعش، والقاعدة" والتنسيق الميداني القائم بينها للتخطيط وتنفيذ العمليات الإرهابية التي تستهدف الأجهزة الأمنية، والإضرار بالأمن والاستقرار في المناطق المحررة.